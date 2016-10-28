Binali Yıldırım: YPG varsa biz yokuz

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'de kısa süre içinde başlaması beklenen Rakka operasyonuna dair 'YPG varsa biz orada yokuz' dedi.

Bugün Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Rakka operasyonuna yönelik sorular üzerine, "Bizim orada açık ve net bir duruşumuz var. Rakka operasyonunda DEAŞ'a karşı sizinle birlikte olabiliriz ancak bizim için terörist grup olarak tanımladığımız PYD, YPG gibi unsurlar, eğer bu operasyonun içinde yer alırsa biz orada yokuz" dedi.

Yıldırım sözlerine, "Çünkü bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüne karşı mücadele, hukuk devletine yakışmaz, hele hele Türkiye'ye düşman, Türkiye'ye karşı PKK terörü ile omuz omuza, onlara her türlü lojistik desteği veren bu terör grupları ile asla ve asla biz bir arada olamayız" diyerek devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rakka'ya yöneleceğini açıklamıştı.

Ancak ABD kanadından YPG'nin Rakka operasyonuna katılımına yönelik farklı açıklamalar geliyor.

Townsend "Suriye'de kısa vadeli zaman çizelgesinde yer alabilecek gücü bulunan tek aktör Suriye Demokratik Güçleri ve YPG onun önemli bir kısmını oluşturuyor" demişti.