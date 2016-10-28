T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Binali Yıldırım: YPG varsa biz yokuz

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'de kısa süre içinde başlaması beklenen Rakka operasyonuna dair "YPG varsa biz orada yokuz" dedi

28 Ekim 2016 19:09

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'de kısa süre içinde başlaması beklenen Rakka operasyonuna dair 'YPG varsa biz orada yokuz' dedi.

Bugün Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Rakka operasyonuna yönelik sorular üzerine, "Bizim orada açık ve net bir duruşumuz var. Rakka operasyonunda DEAŞ'a karşı sizinle birlikte olabiliriz ancak bizim için terörist grup olarak tanımladığımız PYD, YPG gibi unsurlar, eğer bu operasyonun içinde yer alırsa biz orada yokuz" dedi.

Yıldırım sözlerine, "Çünkü bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüne karşı mücadele, hukuk devletine yakışmaz, hele hele Türkiye'ye düşman, Türkiye'ye karşı PKK terörü ile omuz omuza, onlara her türlü lojistik desteği veren bu terör grupları ile asla ve asla biz bir arada olamayız" diyerek devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rakka'ya yöneleceğini açıklamıştı.

Ancak ABD kanadından YPG'nin Rakka operasyonuna katılımına yönelik farklı açıklamalar geliyor.

Townsend "Suriye'de kısa vadeli zaman çizelgesinde yer alabilecek gücü bulunan tek aktör Suriye Demokratik Güçleri ve YPG onun önemli bir kısmını oluşturuyor" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakan Binali Yıldırım SuriyeRakkaBinali Yıldırım SuriyeAnkaraYıldırım RakkaDEAŞPYD YPGTürkiyePKKRecep Tayyip ErdoğanTürkiye RakkaABDYPG RakkaSuriye Demokratik GüçleriYPG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24