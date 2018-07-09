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Binali Yıldırım: Yeni dönemin kurucu cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

Türkiye, Erdoğan'ın yemin etmesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti

09 Temmuz 2018 21:31

AKP Milletvekili ve TBMM Başkan Adayı Binali Yıldırım, "16 Nisan referandumuyla birlikte yeni bir dönem başladı. Bu dönemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve bu dönemin kurucu cumhurbaşkanı milletimizin tasdikiyle Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Meclis Başkan Adayı Yıldırım, Mecliste gazetecilerin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.  Binali Yıldırım, yeni sistemin hayırlı olmasını diledi. 16 Nisan referandumuyla birlikte yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu dönemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve bu dönemin kurucu cumhurbaşkanı milletimizin tasdikiyle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum."

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