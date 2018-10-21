Binali Yıldırım: Yaşlı bir amca “Hanımlara para veriyorsunuz evlenemiyoruz” dedi; sosyal devletin ölçüsünü yerinde tutmakta fayda var

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeniden evlenmek isteyen 'yaşlı amca'ların taleplerinin yerine getirilmesi için kadınlara yapılan yardımlara dikkat çekerek 'sosyal devletin ölçüşünün, ayarının tutturulması' gerektiğini söyledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenlenen, '2023 Vizyonunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü' çalıştayında konuşan Yıldırım, Türkiye'nin sosyal devlet olma alanında son 15 yılda büyük mesafe kat ettiğini belirterek, ”Türkiye'nin toplam sosyal destekleri 2002'de 3 milyar 100 milyondu, şu an yıllık 52 milyar lira sosyal destek yapılıyor” dedi. Daha sonra ise bir anısını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Ancak önceki ziyaretlerden birinde yaşlı bir amca geldi, hanımı vefat etmiş evlenecek, bir türlü evlenemiyor, beni evlendir dedi. Hanımlara para veriyorsunuz kimse yüzümüze bakmıyor, evlenemiyoruz dedi. Dolayısıyla sosyal devletin de ölçüsünü, ayarını yerinde tutmakta fayda var.”