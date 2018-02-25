Binali Yıldırım: Türkiye'de 350 bin Afrinliyi misafir ediyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunanAfrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'yla bölgeden "Tamamen PKK/PYD/YPG-IŞİD'i" temi<leyeceklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Evlerinden, barklarından ayrılmak durumunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek, orada huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirecekler" dedi.

Yıldırım, Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Muratreis Denizaltısı ilk kaynak töreninde kendisini en fazla heyecanlandıran açılışlar ve temel atmaların denizcilikle ve gemi inşaatıyla ilgili konular olduğunu, çünkü meslek hayatının büyük bir kısmını gemi inşa konusunda çalışarak geçirdiğini anlattı.

Bu yolda Mili Savunma Bakanlığı'nın, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın bağlı şirketlerinin yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirdiğimiz Savunma Sanayi İcra Komite toplantısında, gerek denizde gerek havada gerekse karada, hatta jandarma ve sahil güvenlik alanında bir çok yeni projenin başlamasını gerçekleştirecek anlaşmaları onayladık. Bu projelerin toplam tutarı, 10 milyar dolar civarındadır."

Türkiye'nin savunma sanayisinde son 15 yılda önemli yol aldığını anlatan Yıldırım, bir yandan yerlileştirme ve millileştirme adımı atılırken, diğer yandan da Ar-Ge faaliyetleriyle savunma ve caydırıcılık kabiliyetini geliştirmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.

Yıldırım şöyle devam etti:

"Yalnız bir hususu bu vesileyle dile getirmek istiyorum. Şöyle bir baktım, denizaltıların inşa süresi çok uzun, Aşağı yukarı, yanlış hatırlamıyorsam 10 yılı buluyor. Bu çok uzun bir süre. Türkiye gemi inşaatında çok büyük tecrübe kazandı, bu sürenin tekrar gözden geçirilmesi konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanımızın bir inisiyatif almasını ve sürenin mutlaka 62 ay, yani topu topu bir denizaltı inşa ediyoruz. Bunun yüzde 60'tan fazlası ekipman, teçhizat. Gerisi çelik teknesi veya işçiliği, vesaire. Dolayısıyla bu tedarik takviminin gözden geçirilerek mutlaka bu sürenin kısaltılması gerekiyor. Bu konuda istirham ediyorum. Ülkemizin karşı karşıya olduğu tehdit ve riskleri dikkate alarak bir an önce bu denizaltıların filomuza dahil edilmesinin zaruri olduğu kanaatindeyim."

Türkiye'nin, bölgesinde sadece kendi topraklarının bütünlüğünü, sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamakla kalmadığını, bölgedeki istikrarsızlıkların da ortadan kaldırılması için önemli bir katkı sağladığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"İnşallah tamamen PKK, YPD, YPG, DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden, barklarından ayrılmak durumunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek, orada huzur içinde yaşamlarını devam ettireceklerdir" dedi.