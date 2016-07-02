Binali Yıldırım: Suriye’de bu savaş bitecek, tekrar güzel günlere geleceğiz

Başbakan Binali Yıldırım Rusya normalleşme sürecine girilmesinden sonra Suriye’de yaşanan iç savaşa ilişkin “Suriye'de bu savaş bitecek, tekrar güzel günlere geleceğiz. Irak'ta da Mısır'da da aynıları olacak. Çünkü bu coğrafya, kardeşliğin, dostluğun, birliğin ve beraberliğin hakim olduğu coğrafyadır” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Hatay'da valilik ziyaretinin ardından Atatürk Stadyumu'na geçerek toplu açılış töreni ve iftar programına katıldı. Buradaki konuşmasında terörle mücadeleye değinen Yıldırım, İstanbul Atatürk Havaalanı'ndaki terör saldırısını hatırlatarak şunları söyledi:

Yıldırım, İstanbul Atatürk Havaalanı'ndaki terör saldırısını hatırlatarak şunları söyledi:

"Birçok günahsız insan hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı. Bir kez daha görüldü ki; terörün dini yok, milleti yok, kutsalı yok. Onlar öldürmeye ayarlanmış makineler. Onların bir üst aklı var, efendiler, ama kim ne derse desin, bütün dünyaya buradan sesleniyoruz. Göz kırptığınız, sırtını sıvazladığınız o ölüm makineleri gün gelecek sizi de yok edecek. Onun için gün bugündür, teröre karşı topyekun savaş günüdür. İşte Suriye'de yaşananlar. Milyonlarca insan evinden oldu, yarım milyon insan hayatını kaybetti. Ne kazandı, kan gözyaşı. Kazanan yok. Onun için artık Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Yemen'de, dünyanın farklı bölgelerinde akan kan artık durmalıdır. Dünya, ileri gelen ülkeler, Avrupası, Amerikası, Rusyası bugün bu kanı durdurmamanın ağır sorumluluğunu taşımaktadır. Türkiye olarak biz bölgede savaşların durması, ayrılıkların, ayrışmaların ortadan kalkması için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bu kutsal mücadelede hayatını seve seve veren şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, gazilerimizi, şükranla anıyorum. Ne dedik? Biz, dostluklarımızı artıracağız, düşmanlıklarımızı azaltacağız. Onun için sorunlu olduğumuz ülkelerle sorunlarımızı bir bir çözüyoruz. Rusya ve İsrail ile ilişkilerimiz normale dönüyor. İnanıyorum ki Suriye'de bu savaş bitecek, tekrar güzel günlere geleceğiz. Irak'ta da Mısır'da da aynıları olacak. Çünkü bu coğrafya, kardeşliğin, dostluğun, birliğin ve beraberliğin hakim olduğu coğrafyadır."

Konuşmasında sağlıktan eğitime, ulaşımdan tarıma kadar Hatay'a yapılan yatırımları sıralayan Yıldırım, daha sonra toplam maliyeti 400 milyon TL'yi bulan tesislerin açılışını yaptı. Başbakan Binali Yıldırım daha sonra aralarında Suriyelilerin de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişiyle iftar yaptı.