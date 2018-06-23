Binali Yıldırım seçim günü 'elektrik kesintisi' açıklaması

İzmir'de seçim güvenliğiyle ilgili soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Huzur içerisinde geçmesi için her türlü tedbir alınıyor. Sandık güvenliği, elektrik kesintisi, ulaşım. Vatandaşlarımız rahat olsun, seçim güvenliğiyle ilgili bir sıkıntı yok" dedi.

"Partiler de rahat olsun. Türkiye demokratik olgunluk içerisinde başarılı seçimler, halkoylaması gerçekleştirdi" diyen Yıldırım,

"Seçimlerin bir özelliği dünyada birçok ülkede olmayan bir şekilde yüksek katılım oluyor. Halkımız bilinçli, demokratik hakkını kullanmak için bende sözümü söyledim diyor, sandıklara geliyor. Vatandaşlarımdan istediğim şey mutlaka seçime katılalım, ülkemize yönelik kadroların seçiminde benimde katkım var diyelim. Seçim günü son saatlere kalmayalım yığılmalar olmasın" diye konuştu.

Yıldırım şöyle devam etti:



"Erken saatlerden itibaren sandıklara gidelim. Yabancı gözlemciler kafa karıştıran açıklamalar hep yapar. Bizim onlara söyliyeceğimiz isterseniz 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin. Siyasete müdahale etmek gibi bir yanlışın içine düşmeyin. Sizden seçimlerin nasıl yapılacağını öğrenecek değiliz.



Bazı yabancı gözlemciler marjinal grupların sözcüsü. Bu seçimlere gölge düşürmeye kimsenin hakkı yok ve kabul edilemez. Türk insanına yapılabilecek en büyük haksızlık. YSK gerekli hazırlıkları yaptı. YSK'nın genel anlamla güvenliği sağlamak gibi bir görevi yok. Polisle jandarmayla sağlanmış olacak bu güvenlik. İstikrar ve güven içerisinde Türkiye hedeflerine emin adımlarla devam edecek."