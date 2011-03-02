Binalı Yıldırım: Sadece ilgili sayfalar kapatılabilirdi



T24- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Digiturk'un açtığı dava sonucu tüm 'blogspot.com' adreslerine erişimin durdurulmasının ardından "sadece ilgili sayfanın kapatılması mümkün olur ancak hakime nasıl karar vereceğini ben telkin edemem" dedi.

Türkiye'nin partner ülke olarak katıldığı CeBIT Hannover'de Bitkom'un davetlisi olarak katılan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ShiftDelete.Net Genel Koordinatörü Hakkı Alkan'a verdiği röportajda Blogspot'un kapatılması ve blogcuların mağduriyetiyle ilgili olarak; "Kararın BTK ile alakası yok " dedi.

Bakan Yıldırım'a tüm site yerine sadece ilgili sayfanın kapatılmasının mümkün olup olmadığı soruldu. Yıldırım ; "Onu kararı veren yargıcın düşünmesi lazım. Biz yargıcın yerine kendimizi koyup karar veremeyiz. Şunu söylerseniz anlarım; Türkiye'de internetin zararlı kullanımına yönelik suçlarla mücadele için TİB diye bir kuruluş kuruldu. Ama bu davanın TİB'le ilgisi yok, telif hakkından dolayı birisi müracaat ediyor diyor ki; "Bu benim telif hakkımı ihlaldir". Yargı onun kapatma kararını veriyor, biz ne yapabiliriz?

Sadece ilgili sayfanın kapatılması mümkün olur ancak hakime nasıl karar vereceğini ben telkin edemem. Mahkemeler bağımsızdır, yargı bağımsızdır, Türkiye bir hukuk devletidir. Kararın yanlış verildiğini düşünenler bir üst mahkemeye müracaat edecek, oradan kararı bozduracak. Hukuk devletinde sistem böyle çalışır, başka türlü çalışmaz." şeklinde açıklama yaptı.

Değişen teknoloji ile yargının da kendi yasalarını güncellemesi mümkün olabilir mi? sorusunu ise; "Orda bir sorun yok, Ama bunlar uygulama ile ilgili sorunlar. Bunlar da zaman içerisinde yanlış kararlardan, nasıl doğru karar verileceğini de herkes öğrenecek ona göre karar verecek." diyerek yanıtladı.