Binali Yıldırım: Rusya-Ukrayna krizi sadece bu iki ülkeyi değil tüm dünyayı ilgilendiriyor; bir uçurumun kenarındayız

İzmir’de üniversiteli gençlerle sohbet toplantısına katılan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ukrayna’daki ateşin yayılması halinde yeni bir dünya savaşının gündeme geleceğini belirterek, “Bir uçurumun kenarındayız” dedi.

Yıldırım, “AK Parti, seçimleri kaybetmekten korkuyor mu” sorusuna da yanıt vererek, "Kaybetmeyeceğiz onun için korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.

“Eğer bu ateş yayılırsa Türkiye ile de sınırlı kalmaz. Yeni bir dünya savaşı gündeme gelir” diyen Yıldırım, “Bu da insanlığın felaketi olur. Zaten orada olanın da haklı bir gerekçesi yok. Savaşın kazananı olmaz. Ülkemiz, binlerce kadına ve çocuğa ev sahipliği yapıyor. Biz bunun ne demek olduğunu Suriye’den, Irak’tan, Yemen’den, Karabağ’dan biliyoruz. Bölgemiz ateş çemberi. Cumhurbaşkanımız, bu savaşın başlamasından çok önce her iki ülke için de çok gayret etti ama önüne geçilemedi. Çabalar durmadı. 30 günden fazla geride kaldı, 40’ın üzerinde dünya lideriyle görüştü Cumhurbaşkanımız. Ukrayna da Rusya da Türkiye’nin bir hesabının olmadığını gördü. Başka ülkeler hesap yapıyor, ‘birinden yana olursam ne kazanırım, ne kaybederim’ diye. Bizim hesabımız insan. Bizim kültürümüzde ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu var. O yüzden bugün geldiğimiz noktada umut ışığı belirdi. İstanbul’da görüşmelerin devam ediyor olması ve görüşmelerden sonra yapılan açıklamalar Türkiye’nin samimiyetini ortaya koydu. Taraflar sınırlı da olsa bir ilerlemenin olduğunu açıkladılar” ifadelerini kullandı.

"Çözüm sürecinde Ukrayna tarafından, garantör olması istenen ülkelerden biri de Türkiye; bu çok kıymetli"

Bu sorunun çözümünde Türkiye’nin önemli bir rol oynayacağını ifade eden Yıldırım, “Çözüm sürecinde Ukrayna tarafından, garantör olması istenen ülkelerden biri de Türkiye. Bu çok kıymetli bir şey. Dünyanın daha güçlü ülkeleri var ama mesele Türkiye üzerinde yoğunlaşıyorsa burada Türkiye’nin duruşu önemli. Türkiye’nin liderini Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşu önemli” diye konuştu.

"Seçim Kanununda eleştirecek hiçbir şey yok"

Yıldırım, Seçim Kanunu değişikliği hakkında muhalefetin “AK Parti, seçimleri kaybetmekten korkuyor” sözünü soran öğrenciye cevap olarak ise, “Kaybetmeyeceğiz onun için korkmuyoruz. Muhalefet her zaman böyle düşünür, onu yadırgayacak bir şey yok. Biz 15 kez karşılaşmaya çıktık, 15 kez açık ara galip gelmişiz. Biz, milletimiz için halis duygularla çalışıyoruz. Seçim Kanununda eleştirecek hiçbir şey yok. Herkes ittifak kurabilir, hiçbir sınırlama yok ama herkesin oyu kendine. Başkasının oyuyla milletvekili seçilemeyecek. Bir haksızlık düzeltildi burada. Kendilerini acındırmak için söylüyorlar. Kararı vatandaş verecek en sonunda” şeklinde konuştu.