Binali Yıldırım: 'Paralel yapı' mağduruyum

2014 yerel seçimlerinde AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ancak seçimi kaybeden eski Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım seçimi, 'paralel yapı' yüzünden kaybettiğini öne sürdü.

AKP İzmir Milletvekili adayı Binali Yıldırım, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Paralel yapı" ile olan mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Paralel yapı mağduruyum adaylığım açıklandıktan sonra liman operasyonu diye bir şey uydurdular. Maksat algı operasyonu oluşturmak. Bunu kısmen de olsa başardılar. İzmir'de seçimlerde kazanmaya yakındık. Genel gündemde kafa karıştırmayı başardılar seçimi kazanamadık" dedi.

2014 yılındaki yerel seçimlerde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım belediye başkanlığını, CHP’ye kaptırmıştı.