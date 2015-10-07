T24 LogoT24 Logo
Gündem

Binali Yıldırım: 'Paralel yapı' mağduruyum

AKP'li Yıldırım, 2014 yerel seçimlerinde liman operasyonu diye bir bişey uydurulduğunu ve algı operasyonu oluşturulduğunu söyledi

07 Ekim 2015 18:09

2014 yerel seçimlerinde AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ancak seçimi kaybeden eski Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım seçimi, 'paralel yapı' yüzünden kaybettiğini öne sürdü.

AKP İzmir Milletvekili adayı Binali Yıldırım, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Paralel yapı" ile olan mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Paralel yapı mağduruyum adaylığım açıklandıktan sonra liman operasyonu diye bir şey uydurdular. Maksat algı operasyonu oluşturmak. Bunu kısmen de olsa başardılar. İzmir'de seçimlerde kazanmaya yakındık. Genel gündemde kafa karıştırmayı başardılar seçimi kazanamadık" dedi.

2014 yılındaki yerel seçimlerde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım belediye başkanlığını, CHP’ye kaptırmıştı.

 

ETİKETLER

binali yıldırımizmir büyükşehirbelediyebaşkanadayakpmilletvekili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24