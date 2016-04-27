Binali Yıldırım: Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş ücretini pahalı bulan Körfez'i dolaşır

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İzmit Körfezi'nde yapılan Osman Gazi Köprüsü’nden geçiş ücretinin 117 lira olmasıyla ilgili olarak, "Bedava bir şey yok. Alternatifi var. Pahalı bulan Körfez’i dolaşır, gemiyle geçer. Necati Doğru geçmiyorsa gemiyle geçsin. Vakti çok nasıl olsa. Bu bir finansman modelidir. 50 sene daha mı bekleyeceğiz?" dedi.

Binali Yıldırım ayrıca, Sözcü yazarı Necati Doğru'nun, “Birinci ve İkinci Boğaz Köprüleri’ni de devlet yaptırdı. Devlet vatandaştan vergi topladı. Vergiyle toplanmış ya da toplanacak parayla yine müteahhide ihale etti, 2 boğaz köprüsünü yaptırdı. 5 TL’ye geçiliyor. İzmit Köprüsü’nü müteahhit yaptı. 117 TL’ye geçilecek. Şeytan bunun neresinde?” şeklindeki sözlerine de değindi. Yıldırım, "Necati Doğru geçmiyorsa gemiyle geçsin. Vakti çok nasıl olsa. Bu bir finansman modelidir" diye konuştu.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'a konuşan Binali Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin bedelini yıllarca millet ödedi. Kullanmayanlar da ödedi. Burada kullananlar ödeyecek. Bedava bir şey yok. Alternatifi var. Pahalı bulan Körfez’i dolaşır, gemiyle geçer. Necati Doğru geçmiyorsa gemiyle geçsin. Vakti çok nasıl olsa. Bu bir finansman modelidir. 50 sene daha mı bekleyeceğiz? Bunlar çalıştıracaklar, 17-18 sene sonra bize gelecek bedava. O zaman isterseniz bedava yaparız.

"Bir güzellik yapacağım"

İkincisi; bu köprüdeki ücretler dünyadaki emsallerine baktığınızda en ucuzudur. İstanbul’dan İzmir’e 3 saatte gideceksiniz. Zaman, yakıt maliyetini hesap ederseniz hem ucuz, hem de güvenli. Bir şey daha söyleyeyim millet rahat etsin. Bu modelde, “Bu kadar trafik, ücreti bu kadar, fark varsa biz ödeyeceğiz” diyoruz. Günde 40 bin. Diyelim ki 30 bin geçti. 10 bin eksiği var, onu yıl sonunda firmaya ödeyeceğiz. Peşin yaptır, taksitle öde. Garanti vermiyorsan, “Gel Allah rızası için bir köprü yap 30 katrilyona.” Var mı böyle bir babayiğit? Ya bekleyip 40 sene sonra yapacaksın ya da böyle modellerle. Ama bir şey yapacağız, bütün bunları dikkate alarak geçişlerle ilgili bir sürprizim var. Yine de güzellik yapacağım.