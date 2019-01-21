Binali Yıldırım, Mısıroğlu sorusunu kabul etmedi

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verilen soru önergesi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından kabul edilmedi ve iade edildi. Yıldırım soruların kişisel ve özel yaşama ilişkin olduğunu iddia etti.

Tığlı verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

“Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı açıklamalarına rağmen hakkında her hangi bir işlem yapılmayan Kadir Mısıroğlu, yeni rejimin akil adamı mıdır? AKP’nin söyleyemediklerini dile getiren Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı bir kişiye ‘insani bir ziyaret’ yapılmasını kamuoyuna nasıl açıklarsınız? Fethullah Gülen’in Bank Asya’sına kirasını yatıranı, okuluna evladını kayıt ettireni ihraç ederken, tutuklarken, nasıl olur da Ali Erbaş’ı Diyanet İşleri Başkanı olarak terfi ettirdiniz?”

CHP’li Tığlı, “Fethullah Gülen tarafından kurulan Kültürlerarası Diyalog Platformu’nda yönetim kurulu üyeliği yapan Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilmesi, FETÖ ile mücadeleye gölge düşürmektedir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi toplumda bir kutuplaşma yaratmıştır sözleri ne zamandan beri kişisel ve özel yaşama ilişkin konu olmuştur?” dedi.