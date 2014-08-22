Binali Yıldırım: Davutoğlu'nun adaylığından memnuniyet duydum

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Binali Yıldırım, AKP genel başkanlığı ve Başbakan adaylığı ilan edilen Ahmet Davutoğlu'na destek verdiğini belirterek, "Davutoğlu'nun adaylığından memnuniyet duydum" dedi.

Yıldırım, "Dün sosyal medyada Binali Yıldırım aykırı bir çıkış mı yapacak gibi bir takım spekülasyonları maalesef izledim" ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım Meclis'te açıklama yaptı.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Milletimiz kendi iradesine ne pahasına olursa olsun sahip çıkan, AK Parti’ye 2002’de başlayan desteğimi, üst üste yapılan bütün seçimlerde artırmış ve her seferinde tek başına iktidara getirmiştir.

En son olarak da bilindiği gibi daha önce yapılan anayasa değişikliğine istinaden Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesini öngören değişiklik gereğince 10 Ağustos’ta da Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşmiş ve partimizin kurucu genel başkanı, 59,60,61. Hükümetlerin Başbakanı, değerli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin seçilmiş 12. Cumhurbaşkanı olarak 10 Ağustos’ta halkımızın desteğiyle bugünlere geldik.

Seçimin yapılmasıyla birlikte AK Parti liderliğinde de Cumhurbaşkanlığı devir teslimiyle, daha doğrusu bir gün önce yapılacak olağanüstü kongreyle birlikte bir genel başkanlık seçimi gerçekleşecek.

10 Ağustos ve dün 21 Ağustos arasında geçen sürede olağanüstü genel kurulda, kongrede kimin AK PartiGenel Başkanı olacağına dair parti içindeki temayül yoklamaları, istişareler ve parti mekanizmalarının çalışma sürecini hep birlikte izledik.

Bu süre içerisinde birçok arkadaşımızın ismi gündeme geldi ve bu soruyla her bir arkadaşımız muhattap oldu.

O günlerde bana da bu sorular yöneltildi ve şöyle denmişti: “Muhtemel genel başkan adayları arasında isminiz geçiyor, ne diyorsunuz?” O zaman şöyle dedim: “Biz AK Parti olarak 313 milletvekilimiz var, bu grup içerisindeki bütün arkadaşlarımız genel başkan olabilecek kalitede ve kapasiteye sahiptir. Bizde bir liderlik kavgası olmaz, yapılacak istişareler, parti içi temayüller neticesinde en uygun sonucu elde ederiz” demiştim.

Bu süreçte neler oldu? İlk olarak, MKYK toplandı, daha sonra partimizin genişletilmiş il başkanları toplantısı gerçekleşti. Hemen arkasından milletvekili ve parti grubumuz bir araya geldi ve kendilerine genel başkan olarak kimi görmek istersiniz diye bir soru soruldu.

'Davutoğlu'nun adaylığından memnuniyet duydum'

Bu sorular neticesinde tabi muhtemel genel başkan adayları ortaya çıktı. Ve sonuçta dün itibariyle genel başkanımız, seçilmiş Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, 27 Ağustos Olağanüstü Kongre için genel başkanlığa aday olacak arkadaşımızı resmen açıkladı. Bu isim Ahmet Davutoğlu.

Ahmet Davutoğlu Bey’le beraber biz, 60 ve 61. Hükümetlerde birlikte çalıştık. Aynı Bakanlar Kurulu’nda görev yaptık. Kendisi birikimli, akademik kariyeri oldukça geniş ve çalışkan, gayretli bir arkadaşımızdır. Dolayısıyla kendisinin bu göreve layık görülmüş olmasından dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum ve kendisine başarılar diliyorum. Eminim ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti ülkemiz için, milletimiz için, ülkemizin 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için, istikrar ve güvenin devamı için çalışmaya devam edecektir.

Sosyal medyadaki iddialar

Dün sosyal medyada çok çeşitli bir haber trafiğinin başladığını gördüm. Özellikle yoğunlaşılan şey, acaba Binali Yıldırım ne diyecek, aykırı bir çıkış mı yapacak gibi bir takım spekülasyonları maalesef izledim.

Şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 10 Ağustos’la birlikte Türkiye yeni bir siyasi yola girmiş durumdadır. Bu yol yeni Türkiye yoludur. Yeni Türkiye’de hedef demokrasimizi daha da geliştirmek, halkımızın refahını daha da artırmak, büyük Atatürk’ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak hedefini geliştirmektir.

Soru-cevap

'Hızlı trenler yapmamışsanız, havayolunu halkın yolu haline getirmemişseniz başbakan olmuşsunuz neye yarar'

Kabinede görev kabul eder misiniz?

AK Parti’de bir nefer olmak da, başbakan olmak da aynı derece onurlu bir görevdir. Hiçbir zaman görev beklentisi içerisinde olmadım. Düşündüğüm her şey benim için siyaset demek millete hizmet demektir. Eğer ucunda hizmet yoksa, milletin hayatını kolaylaştırmak yoksa, hızlı trenler yapmamışsanız, havayolunu halkın yolu haline getirmemişseniz, bakan olmuşsunuz neye yarar, başbakan olmuşsunuz neye yarar. Bu anlayışla çalıştım. Bu tip konular benim için hiç ama hiç önemli değil.

'Üç dönem kriterimiz çok açık'

Basın toplantısına katılsaydınız spekülasyonlar olmayacaktı. Şu ana kadar açıkçası bu basın toplantısı niye oldu diye soruyordum ben ama temayül yoklamalarından bahsettiniz, teşekkür ettiniz. Temayüllerde sizin isminiz mi öne çıkmıştı? Üç dönem kriteri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Üç dönem kriterimiz çok açık. Bu karardaki kararlılıkta devam etmektedir. Temayüllerde bütün arkadaşların yanı sıra bizim ismimizin de çıktığı muhakkaktır. Ama biliyorsunuz temayüller konusunda elimizde açık bir bilgi yok. Bunlar sadece genel başkanımızın bilgisi dahilindedir. Bana fazla ona az çıktı diye bir spekülasyona girmek istemem. Öyle bir manaya gelecek bir şey de söylemedim. Benim söylediğim şey çok açık. Bu süreçte beni böylesine güzel bir görev onurlu bir göreve layık gören, gönüllerinden zihinlerinden beni tercih eden bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Dün salonda olmayışınzı da dikkatleri yöneltti. Bizzat sayın Davutoğlu’nu tebrik ettiniz mi?

Belki de en önce tebrik edenlerden biri benim. Göz önünde olmayı seven bir adam değilim. Hep sahalarda oldum şantiyelerde oldum. Göz önünde olmaktan ziyada gönüllerde olmayı tercih ettim.

Abdullah Gül ve eşi açıklama yaptı. Siz partinizdeki bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Burada yorum getirmek yakışı kalmaz, bana da düşmez. İnternetin gelişmesinin suçlusu da benim. Ben bunu yaparken bu mecranın çok daha güzel işlerde kullanılması için yaptığımızı düşünüyorum. Dedikodu alanı olması hiç aklımızda olan bir şey değildi. İnsanlar birileri hakkında bir şey söyleyecekse yüzlerine söylemeleri en doğru şeydir.

Yeni nesil-eski nesil diye bir sorun bizde olmaz gayet tabi ki bu partinin kurucuları biziz. Ama bizim de bir dönemimiz var. bizden sonra bayrağı devralacak genç kardeşlerimiz de var. onları hiç ama hiç kendimize rakip görmedik. Onların da tecrübe kazanması için, bildiklerimizi, her türlü desteği dün de verdik, bugün de veriyoruz.

'İzmir'deki operasyon'

İzmir’deki polis operasyonuyla sizin adınız ilişkilendirilyor. Bacağınızın bir bağlantısı oldu. Hesap sorulduğu iddia ediliyor?

O konuda İzmir Valisi gerekli açıklamayı yaptı. Bu yapılan tasarrufun ne liman operasyonuyla, ne de askeri casusluk operasyonuyla bir ilişkisi olmadığını, yasa dışı dinlendiğini iddia eden vatandaşların müracaatı üzerine yapılan bir işlem yapıldığını söylediler. Ben bu tip komplo teorilerine itibar etmem. Bizim yıpratılacağımızı düşünerek hareket etiler diyenlere itibar edecek biri değilim.

'Ben işsiz bir adam olduğum için...'

Partinin neferi vurgusu yaptınız ama Köşk'le ilgili bir görevlendirme var mı? Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri konuşuluyor.

Ben işsiz bir adam olduğum için hepiniz bana iş bulmak büyük bir gayret gösteriyorsunuz. Her şey zamanı gelince ortaya çıkar.

Bugüne kadar bir şey yapmadıysak artık bundan sonra bir faydası yok. Yaş 60’a ulaştı.

'Kırgınlığım yok'

Bir kırgınlığınız var mı? Sayın Başbakan üç döneme vurgu yaptı. Buna rağmen sızan bilgilere göre sizin çok fazla oy aldığınız, istişarelerde ön plana çıktığınız.

Şu kısmını kabul ediyorum, üç dönem kuralını sürekli kararlılıkla vurguluyor. Ama üç dönem olanları yazmayın şeklinde bir beyanı asla olmadı. Bunu bilmenizi istiyorum. Hiçbir şekilde kırgınlığım yok. Olsa burada olmazdım. Herhalde şu ana kadar söylediklerim benim bu süreçle ilgili ne düşündüğümü ve şu anda ortaya çıkan durumla ilgili bakış açımı en iyi şekilde ifade etmektedir.

Salonda yoktu

Dün (21 Ağustos 2014) Davutoğlu’nun genel başkan adaylığının açıklandığı salonda, adı adaylar arasında geçen Binali Yıldırım’ın bulunmaması dikkat çekti.

‘Binali Yıldırım'ın yapacağı açıklama, destek açıklamasından başka bir şey olmaz’

Binali Yıldırım'ın bir basın toplantısı düzenleyeceği hatırlatılarak bir destek açıklaması mı olacak yoksa istifa mı sorusu sorulan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Yok hayır. Binali Bey, bu partiyi birlikte kurduğumuz, birlikte ülkemize hizmetler yaptığımız çok kıymetli bir arkadaşımızdır. Onun yapacağı açıklama destek açıklamasından başka bir şey olmaz" dedi.

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