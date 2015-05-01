Binali Yıldırım: Koalisyon olmaz, AKP azınlık hükümeti kurar

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, seçimden sonra bir koalisyon hükümeti ihtimali görmediğini belirterek, "Koalisyon ihtimali görmüyorum. Teorik olarak böyle bir sonuç doğarsa da koalisyon olmaz, AKP azınlık hükümeti kurar ve bir yıl içinde tekrar seçim olur ama buna ihtimal vermiyorum. Vatandaş belki bizim notumuzu biraz kırar. İnşallah istikrar ve güvenin devamı yolunda oy kullanır, aklıselim karar verir" dedi. Gazetecilerin seçimlerle ilgili sorularını cevaplayan Yıldırım, “Bu seçimde rüzgarı arkasına alan iki parti var. Biri HDP, biri MHP. MHP zahmetsiz olarak, hiçbir şey yapmadan oyunu arttırıyor." dedi.

'Vatandaş Cumhurbaşkanı'nı icranın başı olarak görüyor'

Ak Parti’de nöbet değişiminin denendiği bir seçim yaşayacaklarını aktaran Binali Yıldırım, “Genel başkan değişmiş olsa da Cumhurbaşkanı'nı vatandaş, icranın başı olarak görüyor. Bu doğal bir şey. Yüzde 52 oyla seçilmesi, ona böyle bir sorumluluk yüklüyor. Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi, bir siyasi sorumluluk doğurdu. Cumhurbaşkanı bugün farklı bir şey söylemiyor, 10 Ağustos'ta söylediğini söylüyor. Vatandaş da Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ı ayırt etmiyor. Bu fiili bir durum. Cumhurbaşkanı'nın sokağa inmesinden vatandaş rahatsız olmuyor, bilakis kendini güvende hissediyor. Cumhurbaşkanı'nın sokakta olması partiye bir destektir, katkıdır. Doğal lider olarak görevini yapıyor." diye konuştu.

Çözüm sürecine de değinen Yıldırım, HDP'nin tavrına dikkat çekerek, "HDP, çözüm sürecini orantısız bir şekilde kendilerine çevirmek için ön aldı. Şehitler gelmiyor diye bugüne kadar katlandık ama onlar da yerini yurdunu bilecek. Eski günlere dönmek isterlerse buyursunlar dönsünler. Tek bayrak, tek vatan dedik, bundan taviz verilemez." dedi.