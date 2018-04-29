T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Binali Yıldırım: KHK'ya itiraz edenlerin darbecilerden farkı yoktur

Başbakan Binali Yıldırım, cezasızlık getirdiği gerekçesiyle eleştirilen KHK'ya itiraz edenlerin darbecilerden farkı olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bay Kemal'in takımı Bağdat Caddesi'nde tankları alkışlıyordu" diye konuştu.

29 Nisan 2018 20:30

Başbakan Binali Yıldırım, AKP İl Başkanlığı Kongresi için geldiği Burdur'da halka seslendi.

Yıldırım, geçen hafta yayınlanan ve cezasızlık getirdiği için eleştirilen kanun hükmünde kararnameye itiraz edenler hakkında "darbecilerden farkı yok" dedi:

"O darbecilerin üzerine giden, tankların üstüne çıkan, darbecileri derdest edip Emniyet'e teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkarttık. Buna kim itiraz ediyorsa bizim için darbecilerden farkı yoktur."

Halkın darbeye karşı yaptığının meşru müdafaa olduğunu söyleyen yıldırım, "Bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı" diye sordu:

"Hani derler ya ağzı olan konuşur. Neymiş efendim biz düzenleme yapmışız vatandaşları korumaya almışız. Ne yapacaktık? Darbeye karşı alçakların karşısında hayatını ortaya koyan insanlara 'Siz niye buraya geldiniz de bu darbeyi önlediniz?' mi diyecektik.

"Hukuki düzenlemede hiçbir sorun yok, hiçbir belirsizlik yok, düzeltmeyi gerektirecek bir durum da yok."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP'nin Düzce'deki il kongresinde konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan "15 Temmuz gecesi Bay Kemal'in takımı bizlerle beraber, MHP'li kardeşlerimizle beraber, o FETÖ'cülere karşı yürümedi" dedi ve ekledi:

"Onlar tam aksine Bağdat Caddesi'nde tankları alkışlıyorlardı. Biz bu mandacı kafayı, bu mankurtları çok iyi biliriz."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakan Binali YıldırımKHKCumhurbaşkanı ErdoğanKemalBağdat CaddesiBinali Yıldırım AKPBaşkanlığı KongresiBurdurEmniyetBunaNeymişNeDarbeyeCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAKP DüzceCHPKemal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24