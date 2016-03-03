Binali Yıldırım: İstanbul'un raylı sitemi 800 kilometreyi geçmiş olacak

Ulaştırma, Denizlicilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı Eurasia Rail'e katıldı. Açılış töreninin ardından fuar alanını gezen Yıldırım, basın mensuplarının dev altyapı projelerine ilişkin sorularını yanıtladı. Yapımı planlanan 'Çanakkale 1915' köprüsü projesine ilişkin "Bu köprü 2023 senesine kadar hizmete girmiş olacak. Köprü ayakları arasındaki mesafe 2023 metre olacak" dedi. Bakan Yıldırım üçüncü köprüyle ilgili olarak da pazar günü yapılacak törenle birleşmenin tamanlanacağını söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Haydarpaşa Garından hızlı tren seferleri yapılacağını aktaran Yıldırım, "Hızlı tren Ankara'dan geliyor Pendik'te duruyor. Pendik ve Ayrılıkçeşme-Haydarpaşa arasında banliyö hattı ile hızlı tren beraber çalışacak.

Dolayısıyla buradaki hat tamamen sıfırdan yenileniyor. Bir hızlı tren hattı bir de banliyö hattı olacak. Hızlı tren Haydarpaşa'ya kadar gelmiş olacak bu hat bittiğinde. Ne kadar sürecek? Takriben 2 yıl, banliyö hattının bitimiyle beraber" bilgilerini verdi.Haydarpaşa Garı ile ilgili restorasyon çalışmalarının TCDD tarafından yürütüldüğünü aktaran Yıldırım, "Buraya yönelik 2006 yılından beri devam eden kurullarla, ilçe belediyeleriyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız çalışmalar var. Bu doğrultuda hem o alandaki çalışmaların düzenlenmesi hem hızlı trene uygun olarak alt yapının yenilenmesi işlerini belirlediğimiz takvim içerisinde devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Banliyö hatlarını en geç 2018'in içerisinde hizmete alacağız"

Banliyö hattının İstanbul'un her iki yakasında yer alan bölümlerden oluştuğunu anımsatan Yıldırım, "Anadolu yakasında Pendik'ten Ayrılıkçeşme'ye kadar olan bölüm, oradan Marmaray, Kartal metrosuyla birleşmiş oluyor. İkinci bölüm de Kazlıçeşme'den Halkalı'ya devam ediyor. Onun inşaatı biraz gecikti maalesef. Firmayla ilgili bazı sıkıntılardan dolayı ama bundan sonra arkadaşlarımız öncelikle bu proje üzerinde çalışacaklar. En geç 2018'in içerisinde buraları hizmete almış olacağız" diye konuştu.

"Raylı sistem köprü üzerinde hazır, mayıs sonunda bitiyor"

Yavuz Sultan Selim Köprüsünde kıtaların birleşmesine son 9 metrelik mesafe kaldığını yineleyen Yıldırım, pazar günü yapılacak törenle birleşmenin tamamlanacağını söyledi. Köprünün üzerindeki raylı sistem altyapı çalışmalarının da otoyol çalışmalarıyla eş zamanlı devam ettiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: "Raylı sistemin köprüden sonraki devamı henüz başlamadı. Bu köprü yapılırken daha sonra yapılamayacağı için raylı sistemi biz baştan koyduk, raylı sistem köprü üzerinde hazır, bir problem yok. Mayıs sonunda bitiyor ama onun devamı yapılmadığı için sadece altyapı olarak hazır olacak.

Bilahare Akyazı'dan itibaren, İzmit'ten, Köseköy'den alınacak bir hatla köprünün Anadolu yakasına bağlayacağız, Avrupa yakasından aldığımız hattı da Edirne güzergahına giden Halkalı'daki kısıma bağlamış olacağız. Bunlar daha önümüzdeki senelerde gerçekleşecek şeyler."Bu sene Halkalı'dan Edirne'ye kadar olan demir yolu hattının yanına bir de hızlı tren hattının yapımına başlanacağını belirten Yıldırım, demir yolu altyapısını güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

"Kanal İstanbul'da güzergahı birkaç ay içinde resmen ilan edeceğiz"

Kanal İstanbul'un güzergahıyla ilgili her habere itibar edilmemesi gerektiğini anlatan Yıldırım, resmi ağızlardan yapılan bir güzergah açıklaması bulunmadığını söyledi. Basında yer alan spekülatif haberlerin mağduriyetlere yol açtığını kaydeden Yıldırım şöyle konuştu:

"Kanal İstanbul'un güzergahı hiçbir zaman resmen bizim tarafımızdan açıklanmadı, şurasıdır denmedi bugüne kadar. Ancak zaman zaman medyada, kamuoyunda dedikodular oldu, mağduriyetler oluşabiliyor. Bu durum karşısında vatandaşlarımızı uyarma ihtiyacı doğdu ve geçtiğimiz haftalarda dedim ki; Kanal İstanbul'la ilgili 5 tanegüzergah üzerinde çalışılıyor, halen bu güzergahlarla ilgili çalışmalar tam anlamıyla bitmiş değil.Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu çalışmalar bitmişolacak, güzergahı da resmen ilan edeceğiz. Ondan sonra da artık ilk kazmayı vurmak için harekete geçeceğiz."

"İstanbul raylı sitem uzunluğu 800 kilometreyi geçmiş olacak"

Bakan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verdiği bilgilere göre Üsküdar-Çekmeköy metrosunun büyük bir bölümünün yıl sonuna kadar açılacağını söyledi. Yıldırım, İstanbul'daki raylı sistemlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:"Dudullu'ya kadar olan kısmı açılacak, ondan sonra bir miktar kalıyor Çekmeköy'e. O da 2017 yılının mart ayı, nisanı gibi bitmiş olacak. İBB Başkanımızın verdiği bilgiye göre. Üsküdar'da malum Marmaray'la da bu hat birleşmiş olacak. Böylece artık Anadolu yakasından,Kartal'dan Kadıköy'e, Kadıköy'den Marmaray'a isteyen Kadıköy'den değil Ayrılıkçeşme'den Marmaray'a bağlanacak, Üsküdar'dan da Ümraniye tarafına, Çamlıcatarafına gitmek isteyenler o tarafa rahatlıkla gidebilecekler. Pendik'ten de Söğütlüçeşme, Ayrılıkçeşme, Haydarpaşa bağlantısı bitince artık Ankara'ya, Sakarya'ya, Bilecike, İzmir'e gitme imkanı oluyor. Kartal'dan Sabiha Gökçen bağlantısı şu anda başladı, yapılıyor. Kaynarca'dan katılıyor, Kaynarca'dan hızlı trene katılıyor, oradan Sabiha Gökçen'e bağlantı yapılıyor, ileriki yıllarda artık Sultanbeyli üzerinden Ümraniye hattına da birleşmiş olacak. Böylece önümüzdeki 6-7 yıl içerisinde İstanbul raylı sitem uzunluğu 800 kilometreyi geçecek."

Yıldırım, "15 milyonluk İstanbul'da her gün 29 milyon kişi yolculuk yapıyor. Dolayısıyla Marmaray, yıl sonu açılacak Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, raylı sistemler tamamlandığında İstanbul'un trafiği hissedilir derecede rahatlayacak ama tamamen bitmez. Ancak hedef nedir? Sürdürülebilir ve katlanılabilir bir trafik, akışkanlık artacak" ifadelerini kullandı.

"Çanakkale köprüsünü yapıp milletimizin hizmetine vermiş olacağız"

Yapımı planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü projesi için 2023 yılını işaret eden Yıldırım, köprünün Türkiye'nin tarihe saygısını simgeleyeceğini söyledi. Yıldırım, "Bu köprü 2023 senesine kadar hizmete girmiş olacak. Köprü ayakları arasındaki mesafe 2023 metre olacak. Dünyada kuleler arası açıklık olarak birinci olacak. Bir de köprünün adı Çanakkale 1915 olacak. 2023'te de vatandaşa kesintisiz geçilen bir Çanakkale köprüsü yapıp milletimizin hizmetine vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ihalesi için hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Yıldırım, hızlı tren setlerinde yerli üretimin vazgeçilmez kriter olduğunu vurgulayarak, şunlarıkaydetti:"Bu 80 adet hızlı tren seti önemli. Zannediyorum 5-6 milyar doları bulan bir yatırım. Bu yatırım bir satın alma şeklinde planlanmıyor, özellikle yurt içinde hızlı tren setlerinin mümkün olduğunca yerli katkı oranıyla yapılmasını öngören bir projedir. Biz dünyanın bilinen üreticilerini bu anlamda Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ettik, bazıları bu kararı verdi, hali hazırda ortaklıklarını kurdular. Fabrikalarını yapanlar da var. Bundan sonra diğer ilgilenen şirketlerin de elini çabuk tutmasını istiyoruz. Amacımız sadece hızlı tren seti almak değil hızlı treni üreten, kullanan ve ihtiyacı olan ülkeleretemin eden bir Türkiye…"

"Atatürk havalimanı kapasitesinin 2,5 kat üzerinde çalışıyor"

Demir yollarında serbestleşmenin hızlandığını belirten Yıldırım, "Hazırlıklar yapıldı, bu yılın ortalarında inşallah ufak ufak hatlarda özel sektörün de faaliyet gösterdiğine şahit olacağız" diye konuştu. İstanbul Yeni Havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının 2018'in ilk çeyreğinde açılmasını planladıklarını ifade eden Yıldırım, çalışmaların 7 gün ve 24 saat düzeninde devam ettiğini söyledi. Yıldırım, "Planlandığı gibi, hatta biraz da önünde gidiyor. Tabii ki, Atatürk Havalimanı kapasitesinin 2,5 kat üzerinde çalışıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.