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Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım adına Kartal'da 'külliye' inşa edildi

25 Aralık 2020 16:22

Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım adına İstanbul'un Kartal'da "Öğretmen Semiha Yıldırım Külliyesi ve Hicret Camisi" inşa edildi.

Açılışta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte Binali Yıldırım da yer aldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, "güzel bir vesileyle bir araya geldiklerini" dile getirerek, "Uzaktan yakından gelen bütün dostlara teşekkür ediyoruz. Dinimizin ilk emri 'Oku'. Beşikten mezara kadar ilim öğrenme bizim için hep tavsiye edilmiştir." dedi.

"Burası küçük bir külliye" diyen Yıldırım, "Camisiyle Kur'an kursuyla, burada bu bölge öncelikli olmak üzere 4-6 yaş grubu yavrularımız Kur'an-ı Kerim'i ve temel bilgileri öğrenecek. Aynı zamanda da okullarında müfredata uygun olarak gereken derslerine devam edecekler" diye konuştu.

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