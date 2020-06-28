Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde danışmanı olan Abdülkadir Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik etti

Ahmet Davutoğlu’nun başbakan olduğu dönemde başdanışmanı olan Abdülkadir Özkan, Londra'da açık artırmaya çıkan Fatih Sultan Mehmet portresini satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik etti.

Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sultan Fatih’i resmeden tablonun İBB sayesinde yeniden yurda dönmesi, Türkiye’ye kazandırılması amasız, fakatsız takdire şayan bir harekettir. Açık ve net: güzel hareket." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, National Gallery’nin 'Daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in orijinal portresini satın aldı. Londra’da düzenlenen müzayedenin dikkat çekici parçalarından olan yapıt, 770 bin sterline satın alındı.

TIKLAYIN | İBB, Londra'da açık artırmaya çıkan Fatih Sultan Mehmet portresini satın aldı