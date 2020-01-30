Binali Yıldırım'ın adını taşıyan okulun açılış davetiyesinde vekillerden Maarif Vakfı’na bağış yapmaları istendi

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile çocukları Büşra Yıldırım ve Erkam Yıldırım, Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu’nun açılışı için milletvekillerine davetiye gönderdi. 3 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da yapılacak açılış törenine davet edilen milletvekillerinden “çiçek göndermemeleri” istendi. Yıldırım ailesi, bunun yerine Maarif Vakfı’na destek olunmasını istedi.

Yıldırım ailesinin gönderdiği davetiyede, “Lütfen çiçek göndermeyiniz. Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Hizmetleri’ne bağış yapabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Binali Yıldırım ve çocuklarının talep ettiği bağışa, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi, CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel tepki gösterdi. Adıgüzel, “Zaten devlet kaynaklarından aktarılan paralar varken bir de milletvekillerinden istiyorlar. Gerici eğitim kurumuna bağış toplama işi Binali Yıldırım’a mı kaldı?” diye sordu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ’nün kadrolarının tasfiye edildiğini ancak gerici dernek ve kurumların “hiç olmadığı kadar fazla sayıda temsilci ile” eğitim alanına yerleştirildiğini ifade eden Adıgüzel, “Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nda FETÖ’den boşalttıkları yerlerde başka cemaatler var. Valiler eliyle cemaat eğitiminin dayatması var. Bilimsel eğitim rafa kaldırılmış durumda. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Binali Yıldırım kendisine yeni iş edinmiş. Maarif Vakfı’na bu yolla bağış toplanması kabul edilemez” dedi.