"Binali Yıldırım, Erdoğan'a, 'Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin' dedi"

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, AKP'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında kulis bilgiler aktardı. Takan'ın iddiasına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yıldırım'ın görüşmesinde "belediye meclis üyesi" krizi çıktı.

Takan, Erdoğan ve Yıldırım arasında geçtiğini iddia ettiği görüşmeye ilişkin olarak şu diyalogu paylaştı:

Yıldırım: Belediye meclis üyelerini ben belirleyim.

Erdoğan: O zaman Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan ile beraber çalışın. Onlarda da isimler var.

Yıldırım: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin. Siz ne emrederseniz ben onu yaparım. Ama onlarla pazarlığa girmem.

Takan'ın "Yıldırım, aile içi baskıdan bunaldı!.." başlığıyla yayımlanan yazısı için tıklayın