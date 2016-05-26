Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı liderimiz, biz de onun ekibiyiz

AKP’nin yeni yönetimi pazartesi günü ilk kez toplanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na ilişkin “Benimle istişare yapmıyor” sözü de dolaylı olarak gündeme geldi. Başbakan Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanı bu hareketin lideri, biz onun ekibiyiz. Tüm çalışmalar Cumhurbaşkanı’yla istişare içinde yürütülecek” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 22 Mayıs’taki AKP Olağanüstü Kongresi’nde yarı yarıya yenilenen yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nun (MKYK) ilk toplantısını 23 Mayıs Pazartesi günü yaptı. 4 saat süren toplantı, Başbakan Binali Yıldırım’ın sözleri nedeniyle esprili ortamda geçti. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, toplantının başında Yıldırım, “Ben acemiyim. Yanlış bir şey söylersem ve yaparsam dikkate almayın” dedi. Kuruldaki kadın sayısının 7’den 15’e çıktığını söyleyen Yıldırım’a, Vedat Demiröz, “Artık erkekler malzemeleri getirir, kadınlar da yemeği yapar” diye yanıt verdi. Kadınlar her birlikte “Niye yemek deyince aklınıza kadınlar geliyor, siz de yapabilirsiniz” diye itiraz edince, Demiröz “Şakaydı” diye geri adım attı. Yıldırım, kadın üyelere hak verdi.

Öncelikli 4 ana başlık

Kongre değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda Yıldırım, “Bu kongreyle birlik ve bütünlüğümüz pekişti. Önümüzdeki süreçte 4 ana hedefimiz var. Bunları, anayasa ve başkanlık sistemi, terörle mücadele, paralelle mücadele ve ekonominin yeniden canlandırılması olarak belirledik. Her konuşmamda da bunu dile getiriyorum. Yeni anayasa konusunda kurulan ekip çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki MKYK toplantısında yeni anayasa ve başkanlık sistemini konuşalım” dedi.

Erdoğan’la ilişkiler

Yıldırım, partinin yeni yönetimi ve yeni hükümetin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilişkisi konusunda da net bir çerçeve çizdi. Yıldırım, “Cumhurbaşkanı bu kadronun ve hareketin lideridir. Bu konuda bir tartışma yok. Biz de onun ekibiyiz. Tüm çalışmalar ve süreçler Cumhurbaşkanı ile istişare edilerek, uyum içinde yürütülecek” dedi. Başbakan, MKYK’nın eskiden olduğu gibi güçlü karar mekanizması olma özelliğine geri döneceğini dile getirdi. Yıldırım, bu konudaki eleştirilere hak vererek, “Bu kurul, hem parti politikalarında hem de hükümet politikalarında söz sahibi olacak” dedi. Toplantıda bazı üyeler, öncelikli sorunlarla ilgili görüşlerini dile getirirken, ekonomik durgunluğun giderilmesi için adım atılmasını isteyenler oldu. Bazı üyeler de, özellikle yargı ve emniyetteki paralel yapı mensuplarının temizlenmesinin beklenen hızda gitmediğini söyledi.

Terörle mücadeleden sapma yok

Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadeleye ilişkin, “Herhangi bir sapma olmadan mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Yıldırım, dün sabah Dikmen Vadisi’ndeki konutundan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Van’dan gelen şehit haberleri hatırlatılınca Yıldırım, şehitlerin acısının yürekleri yaktığını ifade ederek, “Bu bir beka mücadelesidir, vatanın birliği mücadelesidir. Herhangi bir sapma, herhangi bir rehavet olmadan mücadelemize devam edeceğiz” dedi.