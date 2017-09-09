Binali Yıldırım: Buca'da açılacak spor kompleksine Yasin Börü'nün ismi verilecek

Başbakan Binali Yıldırım, Buca'da açılacak olan spor kompleksine Diyarbakır'da öldürülen, şehit Yasin Börü'nün isminin verileceğini açıkladı.

Binali Yıldırım, İzmir Alsancak, Karşıyaka ve Göztepe stadlarının temel atma töreninde konuştu.

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satırbaşları:

Kuzey'de Aliağa'dan Bergama'ya kadar İzban'ı uzatmış olacağız. Kuzeyden güneye 180 km. demiryolu İzban hattı bitmiş olacak böylece. Ayrıca Torbalı'da çok modern bir hastanenin açılışını yaptık. 250 yataklı. Buca'nın da hastane sorunu var, onu da en kısa sürede halledeceğiz. Ayrıca dün akşam İzmirli işadamlarıyla beraber olduk. İzmir'in, Ege'nin, Türkiye'nin ekonomisini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Oradan yarı gecede Manisa'ya geçtik. Manisa-İzmir arasını 15 dakikaya indirecek Sabuncubeli tünellerinin ışık görme merasimini yaptık. Önümüzdeki sene Sabuncubeli tünelleri açılıyor, İzmir Manisa arası 15 dakika. Hayırlı uğurlu olsun.

"İzmir'in çılgın projesini hazırladık"

İzmir'in herşeyin en güzeline layık. İzmir Milletvekili seçildiğimde dedim ki, "35 İzmir 35 Proje". Bu projelerin 8 tanesi bitti, 14'ü halen devam ediyor diğerlerinin de proje çalışmaları yapılıyor. İzban projesi, Konak, Havaalanı projeleri bunlardan biri. İzmir'in çılgın projesini de hazırladık. Nasıl İstanbul'un Marmaray'ı varsa İzmir'in İzmir Körfez Geçişi var. Körfez'i kuzeyden güneye denizin altından ve üstünden geçecek muazzam bir proje hazırladık. İnşallah İzmir isteyince biz de bu projede düğmeye basacağız. 6 dakikada Çiğli'den bu tarafa Narlıdere'ye, Balçova'ya geçiş mümkün hale geliyor. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet.

"Yasin Börü'nün adı gençlik merkezinde yaşayacak"

İzmir isteyecek biz de yapacağız. Biraz sonra şu yan tarafta gördüğünüz Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacağız. İsmine dikkatinizi çekmek istiyorum Yasin Börü Gençlik Merkezi. Yasin Börü'nün kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Alçak, bölücü PKK terör örgütünün bayramda kurban eti dağıtan 16 yaşındaki genç yavrumuzu nasıl vahşi bir şekilde katlettiğini dün gibi hatırlıyoruz. Onun ismi burada Buca'da bu spor merkezinde yaşayacak. Bugün burada Buca'da İzmir Alsancak, Karşıyaka ve Göztepe Stadlarının temelini atıyoruz. İzmir'in yüz yıllık tarihi geçmişi olan kulüplerinin stadlarının temelini de Buca'da atıyoruz.

Bugün İzmir'in kurtuluş günü dedik. Türk futbolu için de bugün, İzmir futbolu için de önemli bir gün. Özlemle beklenen bu stadlar bugüne kolaylıkla gelmedi. Türlü türlü engellerle karşılaştık. Engel, engel, engel, engel ve nihayet bütün engelleri, bütün mahkemeleri hallederek bugünlere geldik. İzmir'de iş yapıyoruz ama gelin bir de bize sorun. Maalesef İzmir'i çivi çakmayanlar, yapılan hizmetlere de engel olmaktan geri durmuyor. Biz Yasin Börü ismini buraya koyarken şunu düşündük, dedik ki, bu ülke birliği, beraberliği, kardeşliğini daima sürdürecek. Bölücülere, FETÖ'cülere, DEAŞ'lılara asla fırsat vermeyecek. İzmir birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sembol şehridir. Onun için genç yaşta alçak bölücüler tarafından katledilen Yasin Börü burada Buca'da ismi yaşayacak.

Temelini atacağız üç stadyum UEFA standarlarında olacak. Yapılan iyileştirme çalıştırmalarının yeterli olmadığını gördük. Başta can güvenliği olmak üzere alınan tedbirlerin sonucu yeniden stadyumları yapmaya karar verdik. Alsancak Stadyumu Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir, Göztepe, Karşıyaka Stadyumları ise TOKİ VE Gençlik Spor Bakanlığımızın işbirliği ile yapılıyor.