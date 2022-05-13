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Binali Yıldırım: Bizler size okumayı yazmayı öğrettik, şimdi sıra sizde

13 Mayıs 2022 12:24

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde anaokulu açılışına katılarak "Bizler size okumayı yazmayı öğrettik, şimdi sıra sizde. Sizler bize bilgisayarı, interneti, e-devleti, sosyal medyayı öğreteceksiniz" dedi.

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde anaokulu açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, “Okullaşmada, eğitimde nereden nereye geldiğimizi zaten sizler yaşayarak görüyorsunuz” diyerek, şunları söyledi:

"Bugün üniversiteye erişimde yüzde 14'ten yüzde 45 seviyesine ulaştık. İlköğretim, ortaokul ve lisede yüzde 100'leri bulduk. ‘Bilgisayar alfabe, bilgi toplumu' diye bir kavramla meşgul oluyoruz. 2000'den sonra doğan çocuklar bambaşka bir alfabe ile eğitime başlıyor. O da bilgi toplumu üyesi olmaktır.

Bilgisayar alfabesinde, gençler bizden bu konuda daha uzmanlar. Sizler bilgi çağında doğdunuz. Sizler bu manada yerli, bizler göçmeniz. Bizler size okumayı yazmayı öğrettik, şimdi sıra sizde. Sizler bize bilgisayarı, interneti, e-devleti, sosyal medyayı öğreteceksiniz. Bizde bilgi toplumunun bir ferdi olarak geri kalmayacağız."

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