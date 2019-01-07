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 BİNALİ YILDIRIM: BELEDİYE MECLİSİNİN EN ÖNEMLİ KONUSU 'İMAR PLAN TADİLATI' OLMAYACAK

İstanbul DHA TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi

07 Ocak 2019 15:59

İstanbul DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu\'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, \"Ben eğer belediye başkanı olursam, İstanbul\'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin gündeminin en önemli konusu imar plan tadilatı olmayacak. Bugün meclislerin gündeminin yüzde 75\'i bunlar. Burada açıklıyorum imar fonksiyon değişikleri olmayacak. Bütün yanlışlar burada\" dedi.
 

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