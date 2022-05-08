Binali Yıldırım: Bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama size bakan bir kadın olmazsa hiçbir şey olamazsınız

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, her yıl geleneksel olarak yapılan 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği’ne katılmak için Adana’ya gitti.

Vali Süleyman Elban, milletvekilleri ve kent protokolünce karşılanan ikili, MHP ve AKP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Yıldırım, Anneler Günü’nü kutlayarak, “Burada da hanımlar ön sıralarda oturuyor. Onlar sadece bugün değil, her zaman ön sıralardadır. Onlar, başarılı her erkeğin arkasındadır. Unutmayın, bakan olabilirsiniz, başbakan ve cumhurbaşkanı da olabilirsiniz ancak size bakan bir kadın olmazsa hiçbir şey olamazsınız” diye konuştu.