Binali Yıldırım: Bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama size bakan bir kadın olmazsa hiçbir şey olamazsınız

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti 20 yılı geride bıraktı ancak heyecanımızdan, kararlılığımızdan eksilen bir şey yok. Bugünlerde birlik ve beraberliğimiz geçmişte olmadığı kadar önemlidir. Buraya gelmeden önce Cumhur İttifakı ortağımız, MHP İl Başkanlığı’ndaki arkadaşlarımızla hasbihal ettik. Önümüzde iki önemli sınav var. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı Adana’da rekor oyla yeniden seçmeye hazır mısınız? Allah’ına kurban Adana. Biz hazırız. Adana hizmet ve gönül belediyeciliğini çok bekledi. 2024’te de inşallah bu büyük başarıyı da yakalayacağız.
"Bir ateş sönüyor, diğeri başlıyor"
Güneyimizde, kuzeyimizde, doğu ve batımızda bir ateş çemberiyle kuşatılmış durumdayız. Bir ateş sönüyor, diğeri başlıyor. Bize düşen bu topraklarda dimdik durmak, güçlü olmak, etrafımızdaki masum ve mağdur insanlara da destek olmaktır. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız.
Kuzeyde Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı’nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük. Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de ve Libya’da insanlar iç savaşta, iç karışıklıklarda hayatlarını kaybederken sesleri çıkmıyordu. Ateş o tarafa sıçrayınca nasıl farklı bir tutum içerisine girdiklerini gördük. Biz farklı dil konuşsak da farklı renkte, kültürde olsak da yardıma koştuk. Hepimiz Allah’ın yarattığı kullarız ve gözlerimizden akan damlaların rengi aynıdır. Nerede bir acı, mağduriyet varsa, Türkiye her zaman farklılık gözetmeksizin insanlığın hizmetinde olmuştur.
Pandemi sürecinde sadece ülkedeki vatandaşların değil, herkesin yanında olduk. Biz şehir hastaneleri inşa ederken acımasızca eleştirildik. Pandemi sürecinde hepsinin sesi ve soluğu kesildi. Halka hizmet, halka hizmettir. Biz, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hareket ettik. Bizim prensibimiz budur. Yolları böldük, gönülleri ve hayatları birleştirdik. Biz, yolları böleriz ancak Türkiye’yi böldürtmeyiz dedik. Allah’ın izniyle terörün de kökünü kazıyacağız." (DHA)