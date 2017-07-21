Binali Yıldırım Alman yetkililere seslendi: Aramızda konuşarak halledebiliriz

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldırım, dün akşam İstanbul'da yaşanan sinagog saldırısı ile ilgili olarak 'vatandaşları soğukkanlı olmaya çağırıyorum' dedi. Yıldırım, Almanya ile Türkiye arasında yaşanan kriz hakkında da "Alman yetkililere sesleniyorum. Aramızdaki bütün meseleleri biz konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz" dedi.

'Aramızda halledebiliriz'

Türkiye’nin Almanya ile ezeli bir dostluğu olduğunu ve hükümetin bu ülkeyi bir stratejik ortak olarak gördüğünü belirten Yıldırım, “Almanya, Türkiye ile ezeli bir stratejik ortaktır, 1. Dünya Savaşı'nda beraber olduk. Onun öncesinde de Osmanlı İmparatorluğu ilişkilerinin de köklü bir geçmişi var, bugün de hükümetimiz stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor, benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya'ya da Türkiye'ye de yararı yok. En büyük gergilik, gerek terör örgütü 'FETÖ' gerek terör örgütü PKK'nın Almanya'da faaliyetlerini sürdürmesi. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bizim isteğimiz uluslararası hukukun gereği. Olayları daha fazla germenin bir anlamı yok. 68 Alman menşeli şirkete soruşturma, yalandır, böyle bir şey yok. O şirketler birer Türk şirketidir. O şirketlerden birinin ismini vatandaş duyduğunda Türk şirketi olarak düşünür. Yatırımcıları tedirginliğe itecek açıklamalardan uzak durmak lazım. Alman yetkililere sesleniyorum. Aramızdaki bütün meseleleri biz konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz” dedi.

'Soğukkanlılık çağrısı'

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki girişleri sınırlaması ve İstanbul’da dün yaşanan Neve Şalom sinangog saldırısı ile ilgili ise şunları söyledi, “Bir saldırı sonucu İsrail bu uygulamayı yaptı. Geçen hafta cuma namazı kılınamadı. Bu hafta kademeli olarak kılınacağı açıklandı. Ama namaza gelen cemaatin tamamını aramak ibadeti zorlaştırır. Başka çözümler bulunur. Vatandaşlarımıza, Müslümanlara daha soğukkanlı olmalarını tavsiye ediyoruz.”