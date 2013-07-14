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Binali Yıldırım: Alevi katliamı bir efsanedir

3. köprüye 'Yavuz Sultan Selim' adının verilmesiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Binali Yıldırım, 'Alevi katliamı bir efsanedir, gerçeklikle alakası yoktur' dedi

14 Temmuz 2013 17:05

Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanı Binali Yıldırım, 3. köprü güzergahında yanlışlık yapıldığı iddialarıyla ilgili "Köprü güzergahında hiçbir yanlışlık yok" dedi. Binali Yıldırım “Köprüyle ilgili yapılan değişiklikler güzergâhın esasına etki etmeyen değişikliklerdir, bunlar da iş başlamadan önce yapılmış değişikliklerdir. Bunun üzerinden siyaset yapmak yaklaşan yerel seçimlere yöneliktir" dedi.

 

Destek yüzde 85'lerde

 

NTV canlı yayınında konuşan Binali Yıldırım, köprünün çevre duyarlılığı içinde yapılacağını söyleyerek projeyle ilgili yapılan anketlerde, desteğin yüzde 85 seviyesinde olduğunu öne sürdü. Yıldırım "Destekleyenlerin yüzde 33'ü ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak, yüzde 23'ü istihdam sağlayacak diyor, geri kalanı da trafiği rahatlatacak diyor" şeklinde konuştu.

 

40 yıldır değişmediler

 

Bakan Yıldırım, “Biz 5 milyar köprüye para ödeyeceğiz, bu bize bir buçuk yılda geri dönecek. Böyle bir yatırım dünyada yok. Kamyonlar TIR’lar 2. köprüden geçemeyecek, trafik rahatlayacak, egzoz gazı hava kirliliği olmayacak. Köprüye karşı çıkmayı ben bir türlü anlayabilmiş değilim. Bu zihniyet 1. köprüye de karşı çıkmıştı, 40 yılda değişen bir şey yok” dedi.

 

'Alevi katliamı gerçek dışı'

 

Köprüye “Yavuz Sultan Selim” adı verilmesinin kamuoyunda tepkiyle karşılanmasını da değerlendiren Binali Yıldırım, 3. köprünün adının değişmeyeceğini söyledi:

“Köprünün adı değişmeyecek. Yavuz Sultan Selim Alevi kırımına dair iddialar soyut iddialardır. Bunu İstanbul Üniversitesi Feridun Emecen yıllar süren çalışmalarıyla ortaya çıkarmıştır. 'Alevi katliamı bir efsanedir, gerçeklikle alakası yoktur' diye ortaya koymuştur. Bu iki Türk sultanının kaprisidir, 'Sen üstünsün ben üstünüm' savaşıdır. Artık bunları aşmamız lazım. Aleviler Alevi hassasiyeti, Sünniler Sünni hassasiyeti... Aşalım artık bunları.”

 

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