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Binali Yıldırım AKP mitingi yerine Cumhuriyet mitinginin fotoğrafını tweetledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın AKP İzmir mitingi devam ettiği sırada paylaştığı fotoğraf takipçilerini şaşırttı

16 Mart 2014 20:27

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İzmir Gündoğdu Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.
AKP mitingi devam ederken Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın twitter hesabından atılan tweet ise görenleri şaşırttı.
Yıldırım takipçilerine gönderdiği mesajda, “Demokrasinin başkenti Güzel  İzmir’im… Ne kadar güzel görünüyorsun. 30 Mart’ta kazanan İzmir olsun!” ifadelerini kullandı.
Ancak Binali Yıldırım’ın hesabından atılan bu tweete eklenen fotoğraf AKP mitinginden değil Cumhuriyet Mitingleri sırasında çekilmiş olan bir fotoğraftı.
Atılan tweet kısa sürede silindi ve AKP mitinginden yeni bir fotoğraf paylaşıldı.
Twitter hesabın profil bölümüne ise ‘Fan hesabıdır’ bilgisi eklenerek, ‘Bu hesap fan hesabıdır’ tweeti atıldı.
 

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