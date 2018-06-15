Binali Yıldırım: Adımı koyan Alevi bir komşum, bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli’de yaptığı konuşmasında “Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu. Yıldırım “Benim adımı koyan Alevi bir komşum. Binali ne demek, Ali'nin oğlu demek. İşte Alevi, Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir. Bizim inancımızda bu böyledir” diye konuştu.

Tunceli’de vatandaşlara seslenen Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz.

Alevi, Sünni, Türk, Kürt, hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Her vatandaşımızın başımız, gözümüz üzerinde yeri var. Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz.

Benim adımı koyan Alevi bir komşum. Binali ne demek, Ali'nin oğlu demek. İşte Alevi, Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir. Bizim inancımızda bu böyledir.

Kimin Kürt kimin Türk olacağına biz mi karar veriyoruz? Anamızı, babamızı biz mi seçiyoruz? O halde neyin kavgasını yapıyoruz? Hiçbir kavga yapmayacağız, kardeş olacağız, et tırnak gibi olacağız. Terörün, emperyal devletlerin ülkemizi bölmesine, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız.

Bizim için Konya neyse, Yozgat neyse, Sakarya neyse, Erzincan neyse Dersim de aynısıdır, aynı şekilde olacak.

Bizim derdimiz Kürt-Türk kardeşlerimizle değil, bizim derdimiz, sorunumuz, bu ülkeyi bölmek isteyen, genç beyinleri, nesilleri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir.

Demokratik siyaset kılıfıyla toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız.

Kobani olaylarında Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlara, Kürt ve Alevi kardeşlerimizi istismar edenlere geçit vermeyeceğiz. Demokratik siyaset kılıfıyla toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız."