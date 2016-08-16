Binali Yıldırım: Adımı Alevi kardeşlerimiz koymuş

Başbakan Binali Yıldırım, adının Alevi bir aile dostları tarafından konulduğunu açıkladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım, bugün düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleriyle ilgili olarak, "Bugün Nevşehir de Hacı Bektaş Veli'nin anma toplantıları var. Kardeşliği, birliği, beraberliği hep söylemiş, milletin birbiriyle inanç farkı olmadan kucaklaşmasını sağlamıştır. Buradan Alevi kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Alevi, Sünni hep bir kardeşiz. Kavga edecek hiçbir şeyimiz yok, paylaşacak çok şeyimiz var" dedi.

Yıldırım, Erzincan'da doğup büyüdüğünü hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bugün Nevşehir de Hacı Bektaş Veli'nin anma toplantıları var. Kardeşliği, birliği, beraberliği hep söylemiş, milletin birbiriyle inanç farkı olmadan kucaklaşmasını sağlamıştır. Buradan Alevi kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Alevi, Sünni hep bir kardeşiz. Kavga edecek hiçbir şeyimiz yok, paylaşacak çok şeyimiz var. Ben Alevi ve Sünnilerin bir arada yaşadığı bir ilden geliyorum. Çocukluğum orada geçti. Adım bile Alevi aile dostumuz, kardeşlerimiz tarafından konulan bir addır. Her zaman bu ülkenin her vatandaşını Alevisini Sünnisini birinci sınıf vatandaş olarak görmüş, ülkemizin kalkınmasında büyümesinde canla başla çalıştığına şahit olan biriyim. Bizi mezhep farklılıklarla, ideoloji farklılıklarla bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar geçmişte olduğu gibi asla ve asla başarılı olamayacak. Nevşehir'de bugün o etkinliklere Kültür ve Turizm Bakanımız katılacak, gereken mesajları paylaşacaklar"

"Zaman zaman bizi birbirimize

düşürmeye çalıştılar"

"Zaman zaman Sivas olaylarında, Başbağlar'da, Maraş'ta bu ve buna benzer bizi birbirimize düşürmeye çalışan girişimler oldu. Her seferinde milletimizin sağ duyusu galip geldi, bu asla bozulmayacak"