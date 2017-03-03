Binali Yıldırım: Abidik gubidik işler oluyor, hiç aklınıza gelmeyenler başbakan oluyor

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları için gittiği Sinop’ta ilginç bir açıklama yaptı.

16 Nisan'da yapılacak olan referandumuna ilişkin detayları anlatan Yıldırım mevcut sistem için "Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece meclisi seçiyorsunuz. Kim bakan olacak kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasıundan satırbaşları şöyle:

Milli iradenin sesini susturmak istediler. 27 Mayıs darbesinden sonra, Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirmek istediler.

Seçim oluyor bu sistemde aylarca hükümet kurulamıyor. Şimdi söz milletin, karar milletin. "Bunlar, zaten güçlüsünüz, neden sistemi değiştiriyorsunuz" diyorlar. Biz sistemi Erdoğan için değil, 'her doğan' için, yeni nesil için değiştiriyoruz. Memlekete bunlardan zerre kadar hayır gelmez. Artık vekiller hükümeti seçmiyor. Milletin kendisi seçiyor. İki sandık arasında yetki veriyorsunuz, hizmet bekliyorsunuz.

Bunun rejim değişikliği olduğunu söyleyen, alçakça yalan söylüyor. Bizim rejimimizin adı konmuş, kim Cumhuriyet'e dil uzatırsa, karşısında milleti bulur.

Muhalefet partileri, zihinleri bulandırmak için elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetme yetkisi yok. İsterse seçime gidebiliyor. Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa Meclis de beraber seçime gidiyor. Çünkü seçim aynı gün yapılıyor.

Mahallelerde iki tane mi muhtar var? Bunlar diyorlar ki iki tane seçin üç tane seçin. Böyle şey olur mu?

Bunlar bu arada HDP ile çok sıkı fıkılar ya, eş başkanlığa kafayı takmışlar. Bunlardan memlekete hayır gelmez!

Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece meclisi seçiyorsunuz. Kim bakan olacak kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş.