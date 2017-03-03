T24 LogoT24 Logo
Gündem

Binali Yıldırım: Abidik gubidik işler oluyor, hiç aklınıza gelmeyenler başbakan oluyor

"Mahallelerde iki tane mi muhtar var? Bunlar diyorlar ki iki tane seçin üç tane seçin"

03 Mart 2017 20:27

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları için gittiği Sinop’ta ilginç bir açıklama yaptı.

16 Nisan'da yapılacak olan referandumuna ilişkin detayları anlatan Yıldırım mevcut sistem için "Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece meclisi seçiyorsunuz. Kim bakan olacak kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasıundan satırbaşları şöyle:

Milli iradenin sesini susturmak istediler. 27 Mayıs darbesinden sonra, Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirmek istediler.

Seçim oluyor bu sistemde aylarca hükümet kurulamıyor. Şimdi söz milletin, karar milletin. "Bunlar, zaten güçlüsünüz, neden sistemi değiştiriyorsunuz" diyorlar. Biz sistemi Erdoğan için değil, 'her doğan' için, yeni nesil için değiştiriyoruz. Memlekete bunlardan zerre kadar hayır gelmez. Artık vekiller hükümeti seçmiyor. Milletin kendisi seçiyor. İki sandık arasında yetki veriyorsunuz, hizmet bekliyorsunuz.

Bunun rejim değişikliği olduğunu söyleyen, alçakça yalan söylüyor. Bizim rejimimizin adı konmuş, kim Cumhuriyet'e dil uzatırsa, karşısında milleti bulur.

Muhalefet partileri, zihinleri bulandırmak için elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetme yetkisi yok. İsterse seçime gidebiliyor. Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa Meclis de beraber seçime gidiyor. Çünkü seçim aynı gün yapılıyor.

Mahallelerde iki tane mi muhtar var? Bunlar diyorlar ki iki tane seçin üç tane seçin. Böyle şey olur mu?

Bunlar bu arada HDP ile çok sıkı fıkılar ya, eş başkanlığa kafayı takmışlar. Bunlardan memlekete hayır gelmez!

Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece meclisi seçiyorsunuz. Kim bakan olacak kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş.

 

ETİKETLER

binali yıldırımsinopkonuşmaabidik gubidik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24