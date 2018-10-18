Binali Yıldırım: 2 yıl başbakanlık yaptım, başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2 yıl başbakanlık yaptığını söyleyerek "Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi" dedi.

Yıldırım, Marmara Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı akademik açılışına katıldı. Üniversite'nin Sultanahmet'teki rektörlük yerleşkesindeki törende Binali Yıldırım'a fahri doktora da verildi. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Erol Özver tarafından Yıldırım'a siyaset bilimi ve kamu yönetimi ana bilim dalında verilen fahri doktoranın ardından Binali Yıldırım bir konuşma yaptı.

"Devlette kağıt kalkıyor"

Yıldırım, “Bu yıl sonuna kadar devlette bütün işler, artık ıslak kağıt kalkıyor, e-imzayla elektronik ortamda yapılacak. Bu değimi toplumda da yapmamız lazım. Bilgi toplumunun dışında kalan bir nüfusumuz var. Şu anda yüzde 65'iz. 70 yaşından yukarıdaki vatandaşlarımız birkaç sene içerisinde ticaretle, devletle, seyahatle olan işlerini kendi kendine yapamayacak. İnternet, sosyal medya kullanımını onlara öğretmezsek, alfabe eğitiminden daha önemli şimdi bilgi toplumunun üyesi olmalı. Şu anda konuşulan bu. Avrupa Birliği belirli yaşın üstündekilere özel bilgisayar geliştiriyor. Daha büyük harflerle yazılmış, daha basit düzenlemelere sahip temel iş ve işlemleri yapacak" dedi.

“Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi"

Binali Yıldırım konuşmasının sonunda, “2 yıl başbakanlık yaptım, başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Darbeler, anayasa değişikliği, referandum, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, ekonomik krizler, sıkıntılar. Ama milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. Sağ salim yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. (DHA)