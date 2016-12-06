Binali Yıldırım - Putin görüşmesinde neler konuşuldu?

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kremlin Sarayındaki görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Yıldırım'ın, Putin ile yaptığı görüşmede ticaret, turizm ve taşımacılıkla ilgili Rusya mevkidaşı Dmitri Medvedev'le kararlar alındığını belirttiği bildirildi.

Akkuyu santrali

Yıldırım, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'ne ilişkin, "En azından birinci fazının 2023'ten önce devreye alınması bizim arzumuzdur. Bu yönde tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Yıldırım: Tatsız bir yıl geride kaldı

Başbakan Yıldırım'ın görüşmede, "Tatsız bir yıl geride kaldı. Yatırımları artırmak için karar aldık. İlişkilerin yeniden normale dönmesiyle birlikte özellikle enerji alanına yoğunlaşıldı. Nükleer santral çalışmaları son hız devam ediyor. Türk Akımı enerji güvenliğini de artırıyor" dediği öğrenildi.

Putin: Erdoğan'a müteşekkiriz

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin görüşmede, "En samimi selamlarımı ve refah dileklerimi Cumhurbaşkanı'na iletmenizi rica ediyorum. Erdoğan'ın Türk Akımı anlaşmasının onaylanmasını öngören kanunu imzaladığı için kendisine müteşekkiriz" dedi.

Putin: İlişkilerin yeniden başlamasından memnunum

Yıldırım'ın Moskova ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki düşüş nedeniyle yaşanan negatif trendin tersine çevrilmesi için yoğun çaba sarf edileceğini düşündüğünü vurgulayan Rus lider, "Rusya Başbakanı Medvedev ile kapsamlı görüşmeler yaptığınızı biliyorum. Türk-Rus işbirliğinde neredeyse tüm alanlarda ilişkilere yeniden başlanmasından memnuniyet duyuyorum" diye ekledi.

Yıldırım: Tüm gayreti göstereceğiz

Bugünkü ziyaretlerinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nin önündeki sorunları açıkça görüştüklerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın konuyu değerlendirdiğini hatırlatan Yıldırım, "Biz de Sayın Başbakanla birlikte bu projeyle ilgili hızlandırma adına neler yapılması lazım geldiğini detaylı bir şekilde konuştuk. En azından birinci fazının 2023'ten önce devreye alınması bizim arzumuzdur. Bu yönde tüm gayreti göstereceğiz. Tarım, turizm, taşımacılık, ticaret, sanayi, birçok alanda karşılıklı yatırımların geliştirilmesi adına yapacağımız işler var. Bunları da konuştuk" ifadelerini kullandı.