Binaların kat sayısına +18 kuralı koyuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 50 metreden geniş yollarda daha önce 25 kat olan sınır 18’e, 40 metreden geniş yollarda ise 20 kat olan sınır 16 kata düşürüldü. 35 metre ve daha geniş yollarda 18’den 14’e, 30 metreden geniş yollarda 15’ten 12’ye, 25 metreden geniş yollarda ise 12 kattan 10 kata düşürüldü.

Yeni düzenlemeyle 50 metreden geniş yollarda daha önce 25 kat olan sınır 18’e, 40 metreden geniş yollarda ise 20 kat olan sınır 16 kata düşürüldü.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde haziran ayında değişikliğe giden bakanlık, geçtiğimiz pazar günü de söz konusu yönetmelikte yeni düzenlemeler yaptı. Yönetmelikle 50 metre ve üzeri yol üzerinde daha önce bodrum hariç 25 olan en yüksek kat sınırı 18’e düşürüldü. Bu oran 40 metreden geniş yollardaki kat sınırını 20’den 16’ya, 35 metre ve daha geniş yollarda 18’den 14’e, 30 metreden geniş yollarda 15’ten 12’ye, 25 metreden geniş yollarda ise 12 kattan 10 kata düşürüldü. Bakanlık, 7 metreye kadar olan yollarda bodrum hariç iki kat olan sınırla, 7 metreden geniş olan yollardaki 3 kat sınırını ise değiştirmedi.

İstanbul’da Vatan ve Millet caddelerinin genişliğinin 50 metre olduğu düşünüldüğünde bu caddelerin 18 mi 16 mı kat kategorisine alınacağına belediyelerce karar verilecek.

2 metreye 1 kat hakkı geldi

Yönetmelikle 10 metre ve daha geniş yollarda 3 metreden fazla ön bahçe mesafesi bulunan parsellerde fazladan her 2 metrelik ön bahçe mesafesi için kat adedine bir kat ilave hakkı da verildi. Buna göre kat adetleri binanın kot aldığı noktaya göre hesaplanacak. Ancak artan kat yüksekliğinden faydalanılmak suretiyle binanın hiçbir cephesinde bodrum katlar hariç kat sayısı artırılamayacak. Düzenlemeyle su taşkın riski bulunan parsellerde, iskan edilen katın taban kotuyla bina, otopark gibi giriş kotları, su seviyesine göre hesaplanan dere kret kotu seviyesinin en az 1.5 metre üzerinde olacak. Bodrum kat yapılmak istenmesi halinde hiçbir şekilde bu seviyenin altında otopark giriş çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılamayacak. Taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda düzenlenecek kapıcı dairelerinin kapı ve pencere boşluklarının alt seviyesi hesaplanan dere kret kotunun en az 1.5 metre üzerinde olabilecek.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Bülent Ercan yeni düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi :

Katı belirtilmiş yeri etkiler

“Bir alanda imar planı var ama kat adedi yok. Bu yönetmelik ‘kat adedi imar planında yoksa önündeki yolun genişliğine göre kat adetlerinden farklı bina yapamazsın’ diyor. Büyük şehirlerdeki kat adeti verilmemiş yerleri etkiler ama yaptığımız çalışma bunun sınırlı olduğunu gösteriyor. Düzenlemede bu yuvarlamayı aşağı doğru yaptık. Normalinde bir üste yuvarlanırdı. Otel veya pansiyon gibi alanları stüdyo daire gibi gösterme devri bitti.”



Stüdyo tipi olarak bilinen dairelerin otel odası gibi kullanıldığı yönünde yoğun şikayet aldıklarını kaydeden Ercan, “Konut alanları mahremiyet alanları, buralar kamu kullanımına açık olmayan alanlardır. Otel veya pansiyon olmanın kuralları var. Böyle yerlerde vergi ödeme zorunluluğu var ama giren çıkan belli değil. Ama bu daireler ticari kullanılıyor. Konutu konut gibi yaşamanının önünü açtık” dedi.



Metrekare şişiriliyordu

Ortak alanların binanın brüt alanı olarak gösterildiğine de değinen Bülent Ercan, “Bu yöntemle merekareler şişiriliyor, kullanıcıyı kandırıyorlardı. İmar Kanunu’nda yapılacak değişiklikle metrekare şişirme oyunu bitecek. Satıcının abarttığı rakam neyse onun üzerinden idari para cezaları kesilecek. Meslekten men etmeye kadar gidecek” diye konuştu.



Anormal yoğunluk var

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da şehirlerde 30 katlı binaların yanında 4 katlı güdük binaların olduğunu belirterek, “Belli bölgelerde yoğunluk arttırılabilir ama her tarafta bu böyle olmalalıdır” diye konuştu. Yaşar, imar planı olmayan bölgelerde bundan sonra yapılacak düzenlemeyle yoğunlaşmanın azalacağını belirterek, “Bölgelere haddinden fazla yoğunluk vermek şehre kötülük etmektir” dedi.



Silüet korunur yoğunluk törpülenir



İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, düzenlemeyle imar yoğunluğunun törpüleneceğini söyledi. Tellioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sınırlama getirilmesi olumlu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde çok yoğunluklu bölgelerin oluşmasını önlemiş olur. Bu kentsel dönüşüm sürecine de katkı yapar. Bugüne kadar bazı müteahhitler koparabildiği kadar emsal koparmaya çalışıyordu. Bunu yapıyorsun ama o yoğunluğu nereye taşıyacaksın? İstanbul gibi tarihi silüeti olan şehirlerde yüksek katlı binalar görünümü gölgeliyor. Füze gibi binalar çıkarılıyor. Aşırı yüksek binalar yoğunluğu arttırdığı için altyapıya da darbe vuruyor. Altyapı sorununu da artık çözmüş oldu. Sektörü olumlu etkiler.”

