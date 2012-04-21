Binaların altındaki fırınlar taşınacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, örnek bir çalışmaya imza attı. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, apartman altındaki fırınların hayati tehlike oluşturduğunu belirterek, söz konusu işletmelerin müstakil alanlara taşınacağını söyledi.

Zaman gazetesinin haberine göre; Türkiye Fırıncılar Federasyonu, binaların altında yer alan fırınların taşınmasıyla ilgili çalışma yürütüyor. Federasyon'un Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, bina altındaki fırınların tehdit oluşturduğunu, müstakil alana taşınmaları konusunda mevzuat değişikliği için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile ortak hareket edeceklerini açıkladı. Balcı'nın verdiği bilgilere göre Türkiye'de 24 bin dolayında fırın bulunuyor. Bunun yaklaşık 15-16 bini binaların altlarında yer alıyor. Yani Türkiye genelinde her 10 fırından 7'sinin üzerinde konut ya da işyeri bulunuyor. Konuyla ilgili genel müdürlük yetkilileriyle ön görüşmeler yapıldı. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, federasyon olarak ana gündemlerinde bu konunun yer aldığını, yıl sonuna kadar düzenlemenin tamamlanmasını amaçladıklarını söyledi.



2010 yılında yapılan düzenlemeyle büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100 bini geçen belediye sınırlarında açılacak ekmek fırınlarının müstakil binalarda hizmet vermesinin karara bağlandığını hatırlatan Balcı, yönetmelikte değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. 100 bin nüfus sınırının kaldırılıp, tüm yerleşim birimlerinin kapsanması gerektiğini vurgulayan Balcı, geçmişte ruhsat alarak bina altında hizmet veren fırınlara yönelik de düzenleme gerektiğini ifade etti. Balcı, altında fırın bulunan binaların daha çabuk çöktüğüne de dikkat çekti. Yönetmelik çalışması kapsamında başka hangi konuların yer alabileceğinin sorulması üzerine ülkede ihtiyacın üzerinde fırın bulunduğunu belirten Balcı, nüfusa oran esas alınarak fırın sayısına sınır getirilebileceğini söyledi.



Ekmekteki iddia kafa karıştırıyor



Fırıncılar Federasyonu Başkanı, "ekmekte boya kullanılıyor'' iddialarına da değindi. Bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Halkın kafasını karıştırmaya, onları tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok.'' dedi. Balcı, bu kişiler hakkında federasyonun yasal işlem başlatacağını söyledi. Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği'nin tüm gıda maddelerindeki katkı maddelerini kapsadığı gibi ekmekteki katkı maddelerini de kapsadığını belirten Balcı, bu yönetmelikte hangi katkı maddesinin ne kadar kullanılacağının, hangi katkı maddelerinin de kullanılmayacağının belirlendiğini kaydetti. Balcı, 2011-2012 yılları arasında yapılan denetimlerde, sadece bir işletmede una boya katıldığının tespit edildiğine dikkat çekerek, "Bu işletmede katkı maddesi olarak gıda boyası katıldığı görülmüştür. Buna dönük de gerekli işlemin yapıldığını biliyoruz. Bunun sağlık açısından hiçbir zararı yok. Bir tek insanımızı yanıltmış oluruz bu boyayı kullanırsak, yani insanımız kepekli ekmek tüketirken beyaz ekmek tüketmiş olur, kepek görünümlü beyaz ekmek tüketmiş olur.'' dedi. Balcı, "son günlerdeki bal, süt, et gibi birçok gıda maddesine yönelik iddiaları nasıl değerlendirdiğinin'' sorulması üzerine de son düzenlemeyle ayıplı ürün üreten işletmeleri bakanlığın ilan ettiğini, bu uygulamayı desteklediklerini, verilebilecek en iyi cezanın da zaten bunu ilan etmekten geçtiğini söyledi.