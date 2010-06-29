Binalara belge zorunluluğu

T24- XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Ulu, yaptığı açıklamada, 2007 yılında çıkan Enerji Verimliliği ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nin 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmasına başlanacağını anımsattı.



Ulu, getirilen uygulama ile binaların daha tasarruflu olacağını, kaynakların daha verimli kullanılacağını belirtti.



Binalardaki enerjinin yüzde 85'ini ısıtma ve soğutma amaçlı kullanıldığından ısı yalıtımının da artık binaların olmazsa olmazı haline geleceğini ifade eden Ulu, ''Çünkü bir binanın kimlik belgesinde A sınıfı gibi üst sınıflarda yer alabilmesi için mutlaka yalıtımlı olması gerekiyor. Yani artık satın alırken ya da kiralarken evin enerji tüketimine bakılacak. Satın almak ve kiralamak için yalıtımı olmayan binalar tercih edilmeyecek'' dedi.



Ulu, yeni inşa edilen binalar için 1 Temmuzdan itibaren, mevcut binalar için 2017'ye kadar alınması gereken ''Enerji Kimlik Belgesi''nin, binanın yalıtım özelliklerinden aydınlatmasına, enerji giderinin yıllık maliyetine kadar birçok bilgiyi içeren bir belge olduğunu bildirdi.



Bu belgenin zorunlu hale gelmesinin en başta ısı yalıtımını zorunlu kıldığını vurgulayan Ulu, şunları kaydetti:



''Çünkü binalarda en fazla enerji tüketimi yaklaşık yüzde 85 oranında ısıtma ve soğutma amaçlı oluyor ve ısı yalıtımı ile potansiyel tasarruf, en az yüzde 50;lik bir oranla ısı yalıtımı sayesinde sağlanıyor. Söz konusu yönetmelikle yalıtımı iyi olmayan, ısınma maliyetleri yüksek olan konutlar tercih edilmeyeceği için bu projeler çöpe giden bir yatırım olup çıkacak. Yapılacak en karlı yatırım ise ısı yalıtımı olacak.''



Ev sahibi olmayı düşünenlerin, zorunlu olacak bu uygulama ile mecburi masraf yapmaktan ve uygulama için uğraşmaktansa yalıtımlı binaları tercih edeceğini belirten Ulu, böylece yalıtımlı binaların değerinin artacağını söyledi. Ulu, binanın ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu ve binanın ısıtma, soğutma, aydınlatma için ne kadar para harcanması gerektiğini gösteren bu belgenin konut fiyatlarını da etkileyeceğini vurguladı.



Yeni ev sahibi olacakların yalıtımlı binaları tercih etmelerini, yalıtımsız binalarda oturanların da bir an önce yalıtım yaptırmalarını tavsiye eden Ulu, Kat Mülkiyeti Kanunundaki değişikliğe göre artık mevcut binalarda yalıtım kararının oy birliği yerine oy çokluğu ile çok daha kolay alınacağına dikkati çekti.



Yalıtımın sanıldığı gibi pahalı ve zor bir uygulama olmadığını vurgulayan Ulu, ısı yalıtımının getirdiği maliyetin payının, yeni bir binanın toplam maliyeti içinde sadece yüzde 3 ila 5 arasında değiştiğini ve sağladığı tasarrufla birkaç yıl içinde kendini amorti edebildiğini belirtti.