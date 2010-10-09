Bin yılın soğuğu Rus senaryosu olabilir!

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Gulf Stream akıntısının durma olasılığı var mı?

Bu akıntı rejiminin değişmesi en çok hangi bölgeleri etkisi altına alacak?



Gulf Stream akıntısının ivmesinin yavaşlaması nedeniyle, bu yılki kışın, “Son 1000 yılın en soğuk kışı” olacağı iddiasında bulunulması, bilim çevrelerinde soğuk duş etkisi yarattı. Bu öngörünün doğruluğunu Türkiye’nin önde gelen meteorologlarından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’na sorduk.Bu tahminleri yapanların Rus ve Polonyalı bilim adamları olmasının düşündürücü olduğunu belirten Kadıoğlu, “Bu tahminleri yapanlar İngiliz ve ABD’li bilim adamları olmalıydı. Çünkü bu senaryo daha çok İngiltere ve ABD’yi etkileyecek. Ancak onlardan bu konuda herhangi bir ses yok. Herhalde Ruslar daha çok doğalgaz satmak için böyle bir senaryoyu pazarlıyor olabilir” dedi. Kadıoğlu, tahminlere göre, Gulf Stream akıntısına, 2100 yılından sonra “hoşçakal” denebileceğini belirterek, “Yani ‘Yarından Sonra’ (The Day After) filminin gerçekleşme olasılığı 2100’den sonra daha yüksek” diye konuştu. Bu yılki soğuklara ve kuraklığa Pasifik’te soğuk su akıntısı olan La Nina’nın yol açmasının beklendiğini anlatan Kadıoğlu, “Daha önceleri jeolojik evrelerde olduğu gibi eğer Gulf Stream akıntısı durursa Türkiye’nin ama özellikle İngiltere’nin durumu çok kötü olur” diye konuştu.- 2010-2011 kışında bu olasılığın gerçekleşme şansı çok az. Tehlikeli bir durum olsaydı, başta ABD ve Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke ve onların bilimsel kuruluşları bu konuyu gündeme alırlardı. Bu kışın daha çok La Nina’dan dolayı soğuk olma ihtimali var.- Gulf Stream, Atlantik’i geçerken hava sistemlerini ısıtır. İngiltere olsun, Türkiye olsun iklimimiz bu yüzden daha ılıman olur. Bu akıntı kesilirse veya daha kuzeye ulaşmadan geri dönerse, Kanada üzerinden gelecek olan buz gibi kutup havası bu akıntıdan dolayı yumuşamadan üzerimize gelecek, sıcaklığımız 4-5 derece düşecek. Yani bizim için bir buzul çağı başlayacak. Son büyük buzul çağı 18 bin yıl önce yaşandı. O zamandan bu zamana kadar dünya 5 derece ısındı ve buzul çağından çıkabildik.