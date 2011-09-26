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Dünya

Bin Velid'deki direniş TRABLUS (A.A)

26 Eylül 2011 14:20

-Bin Velid'deki direniş TRABLUS (A.A) - 26.09.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Sabratah Bölgesi Askeri Sorumlusu, Mansur Kalife, Muammer Kaddafi'nin oğlu Mutasım Kaddafi'nin Bin Velid'de görüldüğünü ve buradaki direnişi yönettiği söyledi. Libya'da Kaddafi'nin elindeki son kalelerden biri olan Bin Velid'de Muammer Kaddafi ile Ulasal Geçiş Konseyi'nin silahlı güçleri arasındaki çatışmalar aralıksız sürüyor. Bin Velid'de yaşananları değerlendiren Libya UGK Sabratah Bölgesi Askeri Sorumlusu Mansur Kalife, Bin Velid'in kuşatılmış durumda olduğunu, tanklarla şehrin dövüldüğünü ifade etti. Bin Velid'de böyle bir direniş beklemediklerini belirten Kalife, ''Şehir günlerdir kuşatma altında. Giriş çıkışlar bizim kontrolümüzde, kuşatmayı kaldırma, geri çekilme gibi bir durum söz konusu değil'' diye konuştu. Bin Velid'in diğer bölgelere göre fazla direnç gösterdiğini kaydeden Kalife ''Bin Velid'deki direncin fazla olmasının nedini, Kaddafi'nin oğlu Mutasım Kaddafi'nin burada olmasından. Şehre 25-30 kilometre yaklaşmış durumdayız. Kuşatma bölgesinden dürbünle Kaddafi'nin oğlu Mutasım'ı Bin Velid'deki UGK'ya karşı direnişi yönetirken gördük'' dedi. Bu arada, Ulusal Geçiş Konseyi'nin askeri yetkilileri, Kaddafi'nin kontrolündeki Sırt ve Bin Velid'de en çok keskin nişancı ateşi nedeniyle zorlandıklarını belirtti. Bin Velid'deki çatışmalarda dün de çok sayıda can kaybı yaşandığını ifade eden UGK yetkilileri haftalardır kuşatma altındaki Bin Velid ve Sirte'de yaşayan binlerce kişinin su ve gıda sıkıntısı içinde olduğu kaydetti.

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