Bin Türk'ten biri dinleniyor

Amerikan Newsweek dergisince Soner Çağaptay imzası ile yayımlanan bir makalede Ergenekon soruşturmasını “cadı avı” benzetilirken dinlenme olaylarına da dikkat çekildi.



Makalede “26 Nisan’da Türkiye Adalet Bakanı, polis istihbaratının 70 bin kişinin özel konuşmalarını dinlediğini açıkladı. Bu demek ki bugün binde bire yakın Türk, polis tetkiki altında yaşıyor. ABD’de bu oran ise 137 binde bir” yorumu yapıldı.



Newsweek dergisince ABD’deki düşünce kuruluşu Washington Enstitüsü üst düzey uzmanlarından Soner Çağaptay imzasını taşıyan “Türkiye’nin Cadı Avı’nın Arkasında” başlıklı “Ergenekon” soruşturmasına ilişkin bir makale yayımlandı.



“Ergenekon davasının, Türk polisini kontrol eden bir İslamcı tarikatın gücünü gözlerin önüne serdi” iddiasına da yer verildiği makalede ÇYDD dernek üyelerinin gözaltına alınması, kanser olan Prof. Dr. Türkan Saylan’ı kötülemek için çaba gösterildiği belirtildi.



CYDD üyelerinin birçoğunun daha sonra serbest bırakıldığını ancak itibarlarına ve laik eğitim için yaptıkları çalışmalara zarar verildiği kaydedilen makalade dinlenme olaylarına da değinilerek “26 Nisan’da Türkiye Adalet Bakanı, polis istihbaratının 70 bin kişiyi dinlediğini açıkladı. Bu demek ki, bugün her binde bire yakın Türk, polis tetkiki altında yaşıyor. ABD’de bu oran ise 137 binde bir” yorumu yapımdı. Makalede şöyle devam edildi:



“Ergenekon davası bir cadı avı haline geldi. Eğer tereddütleriniz varsa Türkiye’de bir dosta telefon edin ve davaya ilişkin görüşünü sorun. Dostunuz, hava duruman ilişkin detayları vererek yanıtlayacak. Batı’ta insanlar bir davayı tartışmaktan korktukları son defa ABD’deki McCarthy davası sırasında oldu. AB ile katılım müzakerelerini sürdürmesine karşın Türkiye benzer bir korku devletine dönüşmekteydi. Üzücü olsa da bu içinden çıkılmaz durumdan bir çıkış yolu var. Eğer AKP’nin Ergenekon davasını, sadece suç işleyenleri hedef alan bir davaya dönüştürürse ve Gülen tarikatı Türk polisi üzerindeki kontrolden vazgeçerek gerçek bir ruhani hareket hale gelirse.”



