Bin sivil top ateşinde öldü

Kan gölü senaryosu

Sri Lanka’da orduyla ayrılıkçı Tamil gerillaları arasındaki çatışmalarda hafta sonunda 1000 kadar sivilin topçu ateşinde öldüğü bildirildi. BM, saldırılar yüzünden savaş bölgesinin “kan gölüne” döndüğünü belirtti.Ülkenin kuzeyindeki savaş bölgesinde kurulan geçici hastanede çalışan Doktor V. Shanmugarajah, en az 430 Tamil sivilin cesetlerinin hastaneye getirildiğini, öldükleri anda gömülenler ve hastaneye getirilmeyenlerle birlikte bu sayının 1000’e ulaşacağını tahmin ettiğini söyledi. Doktor, hastaneye getirilen yaralı sivil sayısınınsa 1300 olduğunu belirtti.Tamil gerillaları ise, ordunun saldırılarında 2 binden fazla sivilin öldüğünü öne sürdü. Ancak Sri Lanka ordusu bu iddiayı “propaganda” olarak nitelendirdi ve “silahlı kuvvetlerin sivillere saldırmadığını” söyledi. Sözcü, sivillerin ölümünden gerillaları sorumlu tuttu.BM Sözcüsü Gordon Weiss, “BM, son aylarda sivil ölümlerindeki düzenli artışı görünce olayın kan gölü senaryosuna dönüşmesine karşı sürekli uyarıda bulunmuştu. Hafta sonunda aralarında 100’ün üzerinde çocuğun da bulunduğu çok sayıda sivilin ölümü kan gölü senaryosunun gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor” diye konuştu.Son saldırının, iç savaşın 3 yıldan fazla bir süre önce yeniden alevlenmesinden bu yana Tamil halkına karşı yapılan en kanlı saldırı olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 50 bin sivil, Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları’yla birlikte ülkenin kuzeyindeki 4 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridine sıkışmış durumda bulunuyor.Tamil Kaplanları ile hükümet güçleri arasında 26 yıldır süren savaşta, yaklaşık 100 bin kişi yaşamını kaybetti.