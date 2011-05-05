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Dünya

BİN LADİN'İN YERİNİ ZEVAHİRİ İFŞA ETMİŞ RİYAD (A.A)

05 Mayıs 2011 14:46

-BİN LADİN'İN YERİNİ ZEVAHİRİ İFŞA ETMİŞ RİYAD (A.A) - 05.05.2011 - El Kaide'nin iki numaralı ismi Eymen El Zevahiri'nin kontrolü altındaki Mısırlı örgüt üyelerinin, Amerikalıların Usame bin Ladin'in yerini bulmasını sağladığı iddia edildi. Suudi Arabistan'da yayımlanan El Vatan gazetesinin konuya hakim bölgesel bir kaynağa dayanarak verdiği haberde, Bin Ladin ile Zevahiri arasındaki anlaşmazlığa dikkat çekilerek, Amerikan gizli servisinin izlediği ve Bin Ladin'in izini bulmalarını sağlayan kuryenin aslında Zevahiri için çalıştığı ileri sürüldü. Kimliği Guantanamo'daki mahkumlar tarafından ifşa edilen kuryenin Kuveytli değil Pakistanlı olduğunu yazan gazete, kuryenin kendisini izleyen Amerikalıları, izlendiğini bilmiyormuş gibi yaparak Bin Ladin'in evine kadar götürdüğünü iddia etti. "Örgütü fiilen idare eden Mısırlı El Kaidecilerin, Bin Ladin'in 2004'teki hastalığından beri örgütün kontrolünü ele geçirmeye çalıştıkları" belirtilen haberde, Bin Ladin'i, Taliban'ın kalesi konumundaki Pakistan'ın kuzeybatısında bulunan aşiret bölgelerini terk ederek öldürüldüğü  Abottabad'a yerleşmesi konusunda ikna edenlerin de aynı kişiler oldukları öne sürüldü. Haberde, örgüt yöneticilerinden Mısırlı Saif El Adil'in geçen sonbaharda İran'dan dönmesinden sonra, El Kaide içindeki Mısırlıların Bin Ladin'i gizli bir şekilde ortadan kaldırmak için bir planı yürürlüğe koydukları ileri sürüldü. Bin Ladin'in ölümünden sonra El Kaide'nin sözcüsü ve "beyni" 59 yaşındaki Mısırlı El Zevahiri, örgütün baş yöneticisi ve dünyanın en çok aranan adamı oldu. El Zevahiri, 1998'de El Kaide'ye katılan İslami Cihad'ın Mısır grubunun başında bulunuyordu.

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