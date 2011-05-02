-BİN LADİN'İN YERİNİ GADAHN ALDI WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), El Kaide lideri Usame bin Ladin'in bu sabah erken saatlerde yapılan operasyonda öldürülmesinin ardından "en çok aranan teröristler" listesini yeniledi. FBI'ın internet sitesinde Bin Ladin'in fotoğrafının altına, kırmızı bir bant üzerine beyaz yazıyla "öldü" yazıldı. Bin Ladin'in listeden çıkarılmasıyla birinci sıraya Adem Yahya Gadahn "yükseldi". Bin Ladin'in yardımcısı Eymen El Zevahiri ise üçüncü en çok aranan terörist oldu. El Zevahiri'nin başına konulan ödül 25 milyon dolar. İkinci sırada ise Daniel Andreas San Diego yer alıyor.