T24 LogoT24 Logo
Dünya

BİN LADİN'İN YERİNİ GADAHN ALDI WASHINGTON (A.A)

02 Mayıs 2011 19:23

-BİN LADİN'İN YERİNİ GADAHN ALDI WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), El Kaide lideri Usame bin Ladin'in bu sabah erken saatlerde yapılan operasyonda öldürülmesinin ardından "en çok aranan teröristler" listesini yeniledi. FBI'ın internet sitesinde Bin Ladin'in fotoğrafının altına, kırmızı bir bant üzerine beyaz yazıyla "öldü" yazıldı. Bin Ladin'in listeden çıkarılmasıyla birinci sıraya Adem Yahya Gadahn "yükseldi". Bin Ladin'in yardımcısı Eymen El Zevahiri ise üçüncü en çok aranan terörist oldu. El Zevahiri'nin başına konulan ödül 25 milyon dolar. İkinci sırada ise Daniel Andreas San Diego yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24