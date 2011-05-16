-''BİN LADİN'İN YERİNİ BİLİYORDUM'' WASHINGTON (A.A) - 16.05.2011 - Afganistan'ın eski istihbarat örgütü başkanı Emrullah Salih, El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in Pakistan'da saklandığı yeri 4 yıl öncesinden bildiğini, ancak Pakistanlı liderlerin bu konudaki savlarını reddettiğini iddia etti. ABD'deki CBS televizyonunun ''60 Minutes'' adlı programında konuşan Salih, Bin Ladin'in, ABD askerlerince düzenlenen saldırıda öldürüldüğü Abodabad'a 19 kilometre mesafedeki Mensehra kentinde olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin, Taliban ile barış görüşmeleri başlatmasına yönelttiği eleştirilerle tanınan Salih, CBS televizyonuna yaptığı konuşmada Pakistan'a da şiddetli eleştirilerde bulundu. ''Paranızı alıyorlar. İşbirliği yapmıyorlar. Taliban'ı onlar yarattı. Nükleer silahların yaygınlaştırılmasında bir numaralar'' diye konuşan Salih, ABD'nin Pakistan'ı ''saldırgan devlet'' olarak tanıması gerektiğini savundu.