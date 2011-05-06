-BİN LADİN'İN ÜÇ EŞİ SORGULANIYOR ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Amerikan komandolarınca öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin'in Pakistan'ın Abodadab kentindeki bir evde birlikte yaşadığı üç eşi Pakistan istihbarat servisi tarafından sorgulanıyor. İngiliz basınında yayımlanan haberlere göre, kanlı operasyonun ardından gözaltına alınan üç kadından Yemenli Emel Ahmed Abdülfettah, kendisini sorgulayan Pakistan istihbaratına son beş yıldır evden çıkmadan yaşadıklarını anlattı. Operasyonda bacağından vurulan genç kadının Ravalpindi'de bir hastanede tedavi altında bulunduğu tahmin ediliyor. Pakistanlı bir emniyet yetkilisi, Emel El Seda adıyla bilinen kadının Bin Ladin'in öldürülüşüne tanık olmadığını belirterek, "Onlardan hala bilgi almaya devam ediyoruz" dedi. Pakistan makamlarının ayrıca Amerikan komandolarının evi terk etmelerinin ardından aralarında, babasının öldürüldüğünü ve cesedinin helikoptere taşındığını gören 12 yaşındaki kız çocuğunun da bulunduğu sekiz ila dokuz çocuğu ellerinde tuttukları belirtildi. Pakistan istihbarat servisi ISI yetkilileri, Bin Ladin'in eşlerinin sorguda yalan ifade vermelerinin önüne geçmek için soruların sırasını üç-dört günde bir değiştirdiklerini kaydettiler. Üst düzey bir yetkili de ellerinde tuttukları dördü kadın, 17 kişiden önemli bilgiler aldıklarını belirterek, sorgulaması bitenleri serbest bırakacaklarını söyledi.