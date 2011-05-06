-BİN LADİN'İN SON MESAJI YAYIMLANACAK DUBAİ (A.A) - 06.05.2011 - El Kaide örgütü, Usame bin Ladin'in, ölümünden bir hafta önce kaydedilen sesli mesajını yakında yayımlayacağını duyurdu. El Kaide'nin aşırı dinci internet sitelerinde yer alan açıklamasında, "Şeyh (Bin Ladin), Arap dünyasında adaletsizlik ve eşitsizliğe karşı isyanların yarattığı sevinci ümmetle paylaşmadan önce bu dünyayı terk etmeyi reddetti" denildi. Söz konusu El Kaide açıklamasında, Bin Ladin'in, bu amaçla ölümünden bir hafta önce kutlama ve tavsiyelerinin bulunduğu bir ses kaydı doldurduğu belirtilerek, bu kaydın yakında yayımlanacağı kaydedildi.