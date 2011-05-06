T24 LogoT24 Logo
Dünya

BİN LADİN'İN SON MESAJI YAYIMLANACAK DUBAİ (A.A)

06 Mayıs 2011 19:47

-BİN LADİN'İN SON MESAJI YAYIMLANACAK DUBAİ (A.A) - 06.05.2011 - El Kaide örgütü, Usame bin Ladin'in, ölümünden bir hafta önce kaydedilen sesli mesajını yakında yayımlayacağını duyurdu. El Kaide'nin aşırı dinci internet sitelerinde yer alan açıklamasında, "Şeyh (Bin Ladin), Arap dünyasında adaletsizlik ve eşitsizliğe karşı isyanların yarattığı sevinci ümmetle paylaşmadan önce bu dünyayı terk etmeyi reddetti" denildi. Söz konusu El Kaide açıklamasında, Bin Ladin'in, bu amaçla ölümünden bir hafta önce kutlama ve tavsiyelerinin bulunduğu bir ses kaydı doldurduğu belirtilerek, bu kaydın yakında yayımlanacağı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24