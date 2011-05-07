T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bin Ladin'in ölümüne sevinen Merkel'e suç duyurusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, El Kaide liderinin öldürülmesine sevindiğini açıklaması başına iş açacak.

07 Mayıs 2011 03:00

T24- Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, El Kaide liderinin öldürülmesine sevindiğini açıklaması başına iş açacak. Bu tür ifadelerin suç sayıldığı ülkede Merkel için dava açılabilir.
 
Amerikalı güçlerin El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i öldürmesine ‘sevindiğini’ söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel hakkında Hamburglu bir yargıç ‘cinayeti onayladığı’ gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu. Merkel, davanın kabul edilmesi ve suçlu bulunması durumunda 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Merkel, Bin Ladin'in ölümünü şöyle yorumlamıştı: "Usame Bin Ladin’in öldürülmesinin sonunda başarılmasına sevindim. Artık kimseye zarar veremeyecek. Bu açıkça iyi bir haber."

Merkel'in sözleri kendi partisinden politikacılar tarafından bile eleştirilmişti. Daha öteye giden Hamburglu yargıç Heinz Uthmann (54), Alman Başbakanı’nın sözlerinin yasadışı olduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Merkel’in sözlerini “ayıp ve onursuz” olarak niteleyen Uthmann, “Hıristiyan bir din adamının kızı olarak Merkel’in açıklamaları insan onuru, hukuk devleti ilkeleri gibi değerlere ters düşüyor” dedi.

Özür dilemeyecek

Uthmann, Merkel’i Alman Ceza Hukuku’nun ağır suçlara onay verilmesini ya da ödüllendirilmesini suç kapsamına alan 140. maddesinden dolayı suçladığı belirterek “Burada bir cinayeti onaylıyor” dedi.

Eleştirilerin ardından Merkel açıklamasını geri çekmeyi reddetmiş, ancak hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “Bu cümle tek başına ele alınmamalı. Merkel’in memnun olmasının nedeni, bu adamın artık tehlike yaratmamasıydı” demişti. Anketlere göre Almanların yüzde 64’ü Bin Ladin’in ölümüne sevinmenin uygunsuz olduğunu düşünüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24