Bin Ladin'in ölümüne sevinen Merkel'e suç duyurusu

T24- Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, El Kaide liderinin öldürülmesine sevindiğini açıklaması başına iş açacak. Bu tür ifadelerin suç sayıldığı ülkede Merkel için dava açılabilir.



Amerikalı güçlerin El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i öldürmesine ‘sevindiğini’ söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel hakkında Hamburglu bir yargıç ‘cinayeti onayladığı’ gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu. Merkel, davanın kabul edilmesi ve suçlu bulunması durumunda 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Merkel, Bin Ladin'in ölümünü şöyle yorumlamıştı: "Usame Bin Ladin’in öldürülmesinin sonunda başarılmasına sevindim. Artık kimseye zarar veremeyecek. Bu açıkça iyi bir haber."

Merkel'in sözleri kendi partisinden politikacılar tarafından bile eleştirilmişti. Daha öteye giden Hamburglu yargıç Heinz Uthmann (54), Alman Başbakanı’nın sözlerinin yasadışı olduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Merkel’in sözlerini “ayıp ve onursuz” olarak niteleyen Uthmann, “Hıristiyan bir din adamının kızı olarak Merkel’in açıklamaları insan onuru, hukuk devleti ilkeleri gibi değerlere ters düşüyor” dedi.

Özür dilemeyecek

Uthmann, Merkel’i Alman Ceza Hukuku’nun ağır suçlara onay verilmesini ya da ödüllendirilmesini suç kapsamına alan 140. maddesinden dolayı suçladığı belirterek “Burada bir cinayeti onaylıyor” dedi.

Eleştirilerin ardından Merkel açıklamasını geri çekmeyi reddetmiş, ancak hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “Bu cümle tek başına ele alınmamalı. Merkel’in memnun olmasının nedeni, bu adamın artık tehlike yaratmamasıydı” demişti. Anketlere göre Almanların yüzde 64’ü Bin Ladin’in ölümüne sevinmenin uygunsuz olduğunu düşünüyor.