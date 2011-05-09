-BİN LADİN'İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON MESAJI DUBAİ (A.A) - 09.05.2011 - Amerikan operasyonunda öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin'in, ölmeden önceki bir video kaydında ''Filistin'de güvenlik olmadığı sürece ABD'nin de güvende olmayacağını'' söylediği ortaya çıktı. Bir internet sitesinde yer alan son mesajında Bin Ladin'in, ABD Başkanı Barack Obama'ya hitaben, ''Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimiz korku içinde yaşarken sizin barış içinde yaşamanız adil değil. Sonuçta Allah'ın izniyle, İsraillilere destek verdiğiniz sürece size saldırılarımız sürecek'' dediği belirtiliyor. 11 Eylül saldırılarından sonra Nijeryalı Ömer Faruk Abdulmuttelib tarafından 25 Aralık 2009'da düzenlenen saldırı girişimiyle ABD'ye bir mesaj vermek istediğini de kaydeden Bin Ladin, ''Size mesajlarımız kelimelerle ulaşabilseydi, uçaklara başvurmak zorunda kalmazdık'' ifadesini kullanıyor. Shamikh1.net sitesindeki yaklaşık 1 dakikalık kısa mesajda Bin Ladin ayrıca, ''Böylece kahraman mücahit Ömer Faruk yoluyla size iletmek istediğimiz mesaj, 11 Eylül'de kahramanlarımız aracılığıyla size ilettiğimiz bir önceki mesajı teyit etmektedir'' diyor.