Bin Ladin'in öldürülmesi Obama'ya 9 puan kazandırdı

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'ya halk desteği Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından arttı. Kamuoyu yoklamalarından Obama'nın icraatlarından memnun olanların sayısı yüzde 47'den yüzde 56'ya çıktı.



Bin Ladin’in öldürülmesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama’nın popülaritesini artırdı. Kamuoyu yoklamaları, Obama’nın icraatından memnun olan Amerikalıların oranının, yüzde 47’den yüzde 56’ya fırladığını gösteriyor.



Geçen ay yapılan ankette, Amerikan halkının sadece yüzde 47’si Obama’nın icraatından memnundu.



Terörle mücadele konusunda ise Başkan’a iyi not verenlerin oranı yüzde 67.



Eski Başkan George Bush’un popülaritesinde de Saddam Hüseyin yakalandıktan sonra ani bir artış olmuştu.





