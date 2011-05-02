Bin Ladin'in öldürüldüğü evin içinden ilk görüntüler

T24 - El Kaide lideri Usame bin Ladin’in Amerikan donanmasına bağlı özel kuvvetlerin operasyonu sırasında başından tek kurşunla vurularak öldürüldüğü açıklandı.







Adının açıklanmasını istemeyen Ameirkalı bir yetkili, Navy Seals üyelerinin terörle mücadele, keşif misyonları ya da konvansiyonel olmayan savaşlarda kullanıldığını hatırlattı.



Amerikan AP ajansı, Pakistanlı ve ABD'li yetkililere dayanarak, Usame bin Ladin'in Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın kuzeyindeki bir bölgede bulunan büyük bir evdeyken helikopterle düzenlenen baskında öldürüldüğünü duyurdu.



Bir başka Amerikalı yetkili de Navy Seals üyelerinin Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) emrine tahsis edilebileceklerini belirtti ve "pazarı pazartesiye bağlayan gece bunun yapıldığını" kaydetti. Aynı yetkili, "Operasyonun sorumluluğu CIA Başkanı Leon Panetta’daydı ve operasyon Navy Seals tarafından uygulandı" dedi.



Pakistanlı istihbarat yetkilisi, evin bulunduğu İslamabad'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Bilal bölgesine dört helikopterle baskın düzenlendiğini, helikopterlerden birinin yerden açıldığı sanılan ateşle vurulduğunu anlattı. Pakistanlı yetkili, helikopterlerin ülkenin kuzeyindeki bir hava üssünden havalandığını kaydetti. Bugüne kadar ABD istihbaratının, Bin Ladin'in hep Pakistan ve Afganistan arasındaki sınırda kanunların uygulanamadığı bölgede saklandığını düşündüğü belirtiliyordu.



Yetkililerden biri, Bin Ladin’in cesedinin denize atıldığını belirterek, "Mezarının bir hac merkezi haline gelmesi durumunu bertaraf etmek istedik" açıklamasında bulundu.





'Emir yakalama değil, öldürme emriydi'



Bu arada, ABD Ulusal güvenlik yetkilisi, Usame bin Ladin için görevlendirilen özel kuvvetlere verilen talimatın yakalama değil, öldürme emri olduğunu belirtti. Yetkili, "Bu bir öldürme operasyonuydu" diyerek, Bin Ladin'i sağ ele geçirmeye çalışmak gibi bir amaçlarının olmadığına açıklık getirdi.





DNA testi uygulandı



ABD yönetiminden yetkililer, yapılan DNA testinin Usame bin Ladin'in öldüğünü kanıtladığını söyledi. Amerikan Associated Press ajansının haberine göre, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminden iki yetkili, DNA testinin yüzde 99,9'luk kesinlik oranıyla Bin Ladin'in öldüğünü kanıtladığını belirtti.



Yetkililer, testin nerede ve nasıl yapıldığı konusunda bilgi vermedi.



Bu arada İngiliz Reuters ajansının duyurduğuna göre, bir Amerikalı yetkili, Bin Ladin'in kimliğinin Pakistan'da kendisine ateş eden hücum gücü tarafından tespit edildiğini söyledi.



Aynı yetkili, operasyonda yüz tanıma tekniğini kullandığı bildirildi. İngiliz Reuters ajansının duyurduğuna göre, bir Amerikalı yetkili, Bin Ladin'in kimliğinin Pakistan'da kendisine ateş eden hücum gücü tarafından tespit edildiğini söyledi. Aynı yetkili, operasyonda Bin Ladin'in direndiğini ve başından vurulduğunu kaydetti.



Yetkili, helikopterler desteğinde düzenlendiği belirtilen operasyonda kara birliklerinin baskının 40 dakikadan az sürdüğünü ve operasyonun Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Leon Panetta'nın diğer istihbarat yetkilileriyle birlikte Virginia Langley'de CIA'in merkezindeki konferans odasında naklen izlediğini anlattı.



"Operasyonda 'başarı' sözcüğü iletildiği anda konferans odasındaki CIA yetkilileri güçlü alkış kopardı" diyen aynı yetkili, Bin Ladin'in DNA testlerinin sonuçlarının da birkaç gün içinde alınabileceğini söyledi.









