-BİN LADİN'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ EVDE İNCELEME ABODABAD (A.A) - 04.05.2011 - El Kaide örgütünün lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin ardından ilk defa Pakistan istihbaratı ve ordusunun üst düzey yetkilileri, Bin Ladin'in öldürüldüğü eve gelerek inceleme ve araştırmalarda bulunuyorlar. Çok sayıda Avrupalı ve Amerikalı gazeteci, İnceleme sırasında bölgeden güvenlik güçlerince uzaklaştırıldı. Bin Ladin'in öldürüldüğü evin çevresinde güvenlik önlemleri artırılarak evin giriş kapıları mühürlendi. Polis ve asker, eve giden çevre yolları kapattı. Şüpheli araçlar da güvenlik güçlerince aranıyor. Bu arada, Bin Ladin'in komşusu kadınlar, evin yakınından geçen yolu kapattı ve bazı astıkları pankartlarla ABD ve Pakistan hükümetini protesto etti. Genç kadınların afişlerinde Urduca ve İngilizce "Bizi kim koruyacak", "ABD ve Pakistan bizi nasıl koruyacaksın", "Yabancı askerlerin operasyon yapmasını kınıyoruz", "Pakistan hükümetinin acizliğini kınıyoruz" yazarken, benzer sloganlar attılar. Bir protestocu, o gece yaşananları korkuyla izlediklerini, çok sayıda helikopterin evlerinin üzerinde uçtuğunu, sonra çatışma çıktığını, önce hiç birşey anlamadıklarını, daha sonra bu olayların ortaya çıkmasıyla evde Bin Ladin'in bulunduğunu öğrendiklerini anlattı. Protestocu, ülkelerinde yabancı askerlerin operasyon yapmasını anlayamadıklarını, Pakistan devletinin kendilerini nasıl koruyacağını merak ettiklerini de sözlerine ekledi. Eve giden yolun sağında ve solunda Pakistan ordusunun birlikleri bulunuyor. Tank birliği ve harp okulu bu yol üzerinde yer alıyor. Ahali, Pakistan'ın en fazla asker bulunduran ve en güvenli merkezlerinden birinde, böyle bir teröristin yaşamasına inanamadıklarını söylüyor. Evde inceleme yapan yetkililerin basına açıklama yapması bekleniyor.