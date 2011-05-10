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Dünya

BİN LADİN'İN OĞULLARINDAN TEPKİ DUBAİ (A.A)

10 Mayıs 2011 23:02

-BİN LADİN'İN OĞULLARINDAN TEPKİ DUBAİ (A.A) - 10.05.2011 - El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğulları, babalarının cenazesinin denize atılmasının ''kabul edilemez'' olduğunu açıkladı. ABD tarafından izlenen internet sitelerinden birinde, Bin Ladin'in oğulları adına açıklama yapan Ömer Bin Ladin, ''Babam Usame bin Ladin'in akıbetini aydınlatması için ABD Başkan Barack Obama'yı şahsen sorumlu tutuyoruz'' dedi ve cenazesinin denize atılmasının ''aşağılayıcı ve dinen kabul edilemez'' olduğunu bildirdi. Açıklamada, Ömer Bin Ladin, ''Usame bin Ladin'in oğulları olarak bu suçu işleyen kişi hakkında, Amerikan ve uluslararası adli makamlar nezdinde dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz'' ifadesini de kullandı.

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